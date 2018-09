Murat Yakin übernimmt den FC Sion

Murat Yakin ist neuer Trainer des FC Sion

Der FC Sion hat den ehemaligen Schweizer Nationalspieler Murat Yakin zum neuen Cheftrainer ernannt. In Deutschland ist Yakin vor allem wegen seiner Bundesliga-Zeit als Aktiver beim 1. FC Kaiserslautern und dem VfB Stuttgart ein Begriff.

In Sion tritt der 44-Jährige die Nachfolge des am Freitagabend entlassenen Maurizio Jacobacci an und unterschreibt einen Einjahresvertrag. In der Schweizer Superleague steht Sion derzeit mit sechs Punkten aus sechs Spielen auf dem achten Rang. Yakin hatte zuletzt die Grasshoppers aus Zürich trainiert, wo er Mitte April entlassen wurde. Zuvor wurde er als Trainer des FC Basel zweimal Schweizer Meister und erreichte mit den Baslern 2013 das Halbfinale der Europa League.

Beim Ligaspiel gegen den FC Thun wird der 49-malige Nationalspieler der Eidgenossen am kommenden Samstag erstmals auf der Trainerbank der Walliser Platz nehmen.