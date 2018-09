Ex-Profi schießt gegen Favre und den BVB

Ansgar Brinkmann sieht Schwächen bei BVB-Trainer Lucien Favre

Ex-Fußballprofi Ansgar Brinkmann sieht Borussia Dortmund vor der beginnenden Champions-League-Saison alles andere als gut aufgestellt. Sowohl auf der Trainerbank als auch auf dem Rasen hat der 49-Jährige beim BVB Schwachstellen erkannt.

Auf dem Spielfeld will Brinkmann, der zwischen 1986 und 2007 die Schuhe für über ein Dutzend Vereine schnürte, bei der Dortmunder Borussia zwei große Baustellen erkannt haben. "Sie sind in der Abwehr nicht konkurrenzfähig", kritisierte der Ex-Profi im "Sport1"-Podcast "Generation Fußball".

Zudem fehle den Schwarz-Gelben in der Zentrale ein Mann für die genialen Momente, "einer, der absolut unberechenbar ist", so Brinkmann. Vor allem in der Champions League werde der BVB "große Probleme bekommen, weil sie zu schwankend sind". Nur wenn die Dortmunder diese Probleme abstellen können, sehe es besser aus.

Favre "kann nicht mal ein Streichholz anzünden"

Ein weiteres Problem will Brinkmann auf der Trainerbank erkannt haben. Lucien Favre sei "sachlich und fachlich überragend", allerdings passe seine Mentalität nicht zum BVB: "Ich hätte ihn nicht nach Dortmund geholt."

Im Vergleich zu Erfolgstrainer Jürgen Klopp mangele es dem Schweizer vor allem an den Motivationsfähigkeiten. "Favre kann nicht mal ein Streichholz anzünden", urteilte der Ex-Profi, der sagt: "Dortmund braucht einen Trainer, der das Emotionale rüber bringt. Ich glaube das ist ein ganz großer Faktor, wenn es um Titel geht." In seinen Augen ist Favre dazu allerdings nicht in der Lage.