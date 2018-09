Bayern reist mit Goretzka und Ribéry nach Lissabon

Leon Goretzka steht gegen Benfica im Bayern-Kader

Bayern München kann zum Auftakt der Champions-League-Saison mit dem Gastspiel bei Benfica Lissabon am Mittwoch (21:00 Uhr) auf Nationalspieler Leon Goretzka und Franck Ribéry zurückgreifen. Beide Profis gehörten am Dienstagmorgen zur Reisegruppe des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

Goretzka hatte am Montag das Training abbrechen müssen und war mit bandagiertem rechten Fuß vom Platz gehumpelt. Das 3:1 gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Samstag hatte er wegen einer Hüftblessur verpasst. Ribéry saß gegen Bayer nur auf der Bank, die Einheit am Montag verpasste er wegen einer Magenverstimmung.

Auch Renato Sanches war mit an Bord. Trainer Niko Kovac hatte angekündigt, dass der Portugiese bei seinem Ex-Klub "nicht als Reiseführer" dabei sein werde. Neben 19 Profis flogen auch Paul Will (zentrales Mittelfeld) und Woo-Yeong Jeong (offensive Außenbahn) von der zweiten Mannschaft der Bayern mit.