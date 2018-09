BVB-Stürmer Isak bleibt auf gepacktem Koffer sitzen

Alexander Isak kommt beim BVB noch nicht in die Spur

Angreifer Alexander Isak hat den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Der 18-Jährige vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund darf bei der Partie der U19 des BVB in der Youth League nicht mitwirken.

Wie der Revierklub auf der Vereinsseite bestätigte, war Alexander Isak eigentlich fest für das Auswärtsspiel der Jugendmannschaft in der Youth League am Dienstag eingeplant. "Nachdem UEFA und DFB zunächst grünes Licht gegeben hatten, kam kurz vor dem Abflug nach Belgien der Rückzieher", heißt es im Statement.

Grund für die fehlende Spielberechtigung ist Isaks Alter. Für die Saison 2018/19 müssen Spieler aus dem 99er-Jahrgang mindestens zwei Jahre im Verein aktiv sein. Isak spielt jedoch erst seit Winter 2017 für die Schwarz-Gelben. Laut "Sport Bild" befand sich der Spieler bereits mit gepackten Koffern am Flughafen und musste die Heimreise antreten.

Allerdings verstärkt Offensivspieler Sergio Gómez den Kader der U19. Der Spanier ist erst Anfang des Monats 19 Jahre alt geworden.

Für den BVB liegt in den Spielen in der Youth League gegen den FC Brügge, Atlético Madrid und die AS Monaco der Fokus darauf, den Spielern "in internationalen Vergleichen Spielzeit und die Möglichkeit zu geben, den nächsten Schritt zu machen", erklärter Trainer Benjamin Hoffmann vor dem Duell in Brügge.

Da Alexander Isak, als großes Versprechen zum BVB gewechselt, jedoch auch nicht von Chef-Trainer Lucien Favre in den A-Kader in der Champions League berufen wurde, bleibt diese Bewährungschance aus. In der laufenden Saison kam der junge Schwede allein für die U23 zum Einsatz, erzielte in drei Spielen einen Treffer.