DFL expandiert nach New York

Die DFL um Geschäftsführer Seifert zieht es in die USA

Die Deutsche Fußball Liga treibt die Auslandsvermarktung der Bundesliga weiter voran und eröffnet hierfür am 16. Oktober eine Repräsentanz in New York. Die Außenstelle in den USA wird neben dem Büro in Singapur, das seit 2012 besteht, die zweite internationale Vertretung der DFL sein.

"Die USA sind der größte und wichtigste Sport- und Medienmarkt der Welt. Im Sinne unserer langfristigen Wachstumsperspektiven ist es vor diesem Hintergrund nur folgerichtig, wenn die DFL hier noch stärker als bisher vertreten ist", sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert: "Ziel ist es, die Sichtbarkeit und Strahlkraft der Bundesliga und ihrer Klubs weiter auszubauen. Dies gilt insbesondere für die USA und Lateinamerika."

Die Repräsentanz in Big Apple wird ebenfalls von der DFL-Tochtergesellschaft Bundesliga International geführt. "Fußball erfreut sich einer stetig wachsenden Beliebtheit in den USA. Mit Blick auf die zahlreichen Fußballfans in Übersee ist daher genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um die Wahrnehmung der Bundesliga in Nord-, Mittel- und Südamerika durch lokalisierte Marketingmaßnahmen zu steigern, die Aktivitäten der Klubs zu unterstützen und vor Ort noch besser auf die Wünsche unserer Partner einzugehen", sagte BLI-Geschäftsführer Robert Klein.