PSG kassiert Last-Minute-K.o. in Liverpool

Neymar und Co. mussten sich geschlagen geben

Jürgen Klopp hat das deutsche Trainer-Duell gegen Thomas Tuchel zum Auftakt der Champions-League-Saison gewonnen.

Der FC Liverpool entschied das erste Spiel in der Gruppe C am Dienstag gegen Paris St. Germain nach einer dramatischen Schlussphase mit 3:2 (2:1) für sich. Superstar Lionel Messi überzeugte beim 4:0 (1:0) des FC Barcelona gegen PSV Eindhoven mit seinem achten Dreierpack in der Königsklasse.

An der Anfield Road erwischten die Reds den deutlich besseren Start. Daniel Sturridge köpfte nach einer halben Stunde zur verdienten Liverpool-Führung ein. Kurz darauf verursachte der Ex-Münchner Juan Bernat einen Elfmeter, den James Milner (36.) eiskalt verwandelte.

Noch vor dem Pausenpfiff gelang Rechtsverteidiger Thomas Meunier (40.) aber der Anschlusstreffer für den französischen Meister, Weltmeister Kylian Mbappe (83.) traf zum Ausgleich. Doch der eingewechselte Roberto Firmino (90.+2.) erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer für die Klopp-Elf.

Draxler spielt kurz, Kehrer sitzt nur auf der Bank

Nationalspieler Julian Draxler wurde bei den Parisern in der 80. Minute eingewechselt, Thilo Kehrer saß auf der Bank. Im zweiten Gruppenspiel kam der SSC Neapel bei Serbiens Meister Roter Stern Belgrad nicht über ein 0:0 hinaus.

Angeführt von Messi startete der spanische Meister FC Barcelona fulminant in die Königsklasse. Die Katalanen besiegten den niederländischen Champion PSV Eindhoven souverän, den ersten Treffer der neuen CL-Saison erzielte Messi mit einem perfekten Freistoß in den Winkel (32.).

Mit zwei weiteren Toren (77., 87.) in der zweiten Spielhälfte vor 73.462 Zuschauern im Camp Nou schnürte der 31-jährige Argentinier seinen Dreierpack. Messi traf damit bereits 103-mal in der Königsklasse. Zwischenzeitlich hatte der Ex-Dortmunder Ousmane Dembele nach einer schönen Einzelaktion auf 2:0 erhöht (75.).

Gala mit Gala gegen Moskau

Im zweiten Spiel der Gruppe B drehte Rückkehrer Inter Mailand beim 2:1 (0:0) gegen Tottenham Hotspur das Spiel. Die Mailänder gewannen damit das erste Match in der Königsklasse nach fast sieben Jahren. Christian Eriksen (53.) brachte Tottenham in San Siro noch in Führung, doch Mauro Icardi (86.) und Matias Vecino (90.+2.) trafen kurz vor Spielende noch zum viel umjubelten Sieg.

In der Dortmund-Gruppe startete Europa-League-Sieger Atletico Madrid mit einem 2:1 (2:1) bei AS Monaco ebenfalls erfolgreich. Der türkische Meister Galatasaray Istanbul setzte sich in der Schalke-Gruppe gegen den russischen Champion Lokomotive Moskau mit 3:0 (1:0) durch.