BVB-Coach Favre: "Wir sind nicht gut aber okay"

Lucien Favre war nicht gänzlich zufrieden

Schalke 04 hat sich bei seiner Rückkehr auf die Champions-League-Bühne 1:1 vom FC Porto getrennt, der BVB duselte sich derweil zu einem 1:0 beim FC Brügge. Die Stimmen zu den Spielen:

FC Brügge - Borussia Dortmund 0:1

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Es war ein hartes Stück Arbeit. Wir sind nicht überrascht, Brügge ist erster in Belgien. Sie haben mit viel Tempo gespielt und am Ende waren sie müde. Es war schwer, es war sehr sehr hart. Wir haben uns zu wenig bewegt, es war schwer die Lösung zu finden, deshalb haben wir wenige Torchancen gehabt. Es ist sehr gut das wir gewonnen haben, aber wir dürfen auch nicht die Erwartungen übertreiben. Wir haben viele junge Spieler, es braucht seine Zeit, wir sind nicht gut aber okay. Es fehlt noch ein wenig."

... zur Leistung von Mario Götze: "Ich spreche nicht über individuelle Leistungen."

Christian Pulisic (BVB): "Ich freue mich zurück im Team zu sein. Natürlich hatte ich Glück beim Tor, aber ich freue mich."

FC Schalke - FC Porto 1:1

Domenico Tedesco (Trainer Schalke 04): "Wenn man sich die Art und Weise anschaut, wie Porto zu ihren Torchancen kam, dann ist das bitter. Wir sind enttäuscht, dass es nicht gereicht hat. Die Jungs haben alles reingeworfen. Den zweiten Elfmeter kannst du nicht geben, das geht nicht. Wichtig ist die Einstellung und Mentalität, die war heute top."

... zur Konstellation in der Gruppe: "Wir haben noch genug Spiele. Da ist es jetzt unwichtig nach einem Spiel auf die Tabelle zuschauen. Wir müssen so spielen wie heute, dann sind wir auf Augenhöhe."

Naldo (FC Schalke) ...

... zum zweiten Elfer: "Ich habe ihn nicht getroffen. Das war eine Schwalbe. Ich entschuldige mich trotzdem bei meiner Mannschaft, dass wir deswegen nur einen Punkt bekommen haben."