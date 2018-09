Heidel: Rudy "hat neben mir getobt"

Christian Heidel hat sich zur Leistung des FC Schalke geäußert

Schalke 04 hat sich bei seiner Rückkehr auf die Champions-League-Bühne 1:1 vom FC Porto getrennt, der BVB duselte sich derweil zu einem 1:0 beim FC Brügge. Die Stimmen zu den Spielen:

FC Brügge - Borussia Dortmund 0:1

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Es war ein hartes Stück Arbeit. Wir sind nicht überrascht, Brügge ist erster in Belgien. Sie haben mit viel Tempo gespielt und am Ende waren sie müde. Es war schwer, es war sehr sehr hart. Wir haben uns zu wenig bewegt, es war schwer die Lösung zu finden, deshalb haben wir wenige Torchancen gehabt. Es ist sehr gut das wir gewonnen haben, aber wir dürfen auch nicht die Erwartungen übertreiben. Wir haben viele junge Spieler, es braucht seine Zeit, wir sind nicht gut aber okay. Es fehlt noch ein wenig."

... zur Leistung von Mario Götze: "Ich spreche nicht über individuelle Leistungen."

Christian Pulisic (BVB): "Ich freue mich zurück im Team zu sein. Natürlich hatte ich Glück beim Tor, aber ich freue mich."

FC Schalke - FC Porto 1:1

Domenico Tedesco (Trainer Schalke 04): "Wenn man sich die Art und Weise anschaut, wie Porto zu ihren Torchancen kam, dann ist das bitter. Wir sind enttäuscht, dass es nicht gereicht hat. Die Jungs haben alles reingeworfen. Den zweiten Elfmeter kannst du nicht geben, das geht nicht. Wichtig ist die Einstellung und Mentalität, die war heute top."

... zur Konstellation in der Gruppe: "Wir haben noch genug Spiele. Da ist es jetzt unwichtig nach einem Spiel auf die Tabelle zuschauen. Wir müssen so spielen wie heute, dann sind wir auf Augenhöhe."

Naldo (FC Schalke) ...

... zum zweiten Elfer: "Ich habe ihn nicht getroffen. Das war eine Schwalbe. Ich entschuldige mich trotzdem bei meiner Mannschaft, dass wir deswegen nur einen Punkt bekommen haben."

Ralf Fährmann (Torwart FC Schalke) ...

... zum zweiten Elfer: "Nachdem ich den ersten gegeben habe, kann ich den zweiten nicht geben. Es gab keine Berührung."

Christian Heidel (Sportvorstand FC Schalke) ...

... zur Schirileistung: "Ich glaube, es ist nicht verboten, das zu sagen. Der zweite Elfmeter war ein bisschen Comedy."

... zu Neuzugang Sebastian Rudy, der nur auf der Bank saß: "Er hat neben mir getobt und hat sich mit dem Schiedsrichter angelegt. Er war bis in die Haarspitzen motiviert. Der Junge hat aber ganz wenig Spiele über 90 Minuten gemacht, das muss man auch verstehen. Er hat in Gladbach auch gemerkt, dass es am Ende weniger bei ihm wurde."

Mark Uth (FC Schalke): "Es hat Spaß gemacht, erstmals mit Schalke in der Champions League zu spielen. Dennoch kann ich mich nicht so richtig darüber freuen. Wir haben als Mannschaft gut gearbeitet und sehr wenig zugelassen. Heute war es wichtig, dass wir Stürmer die Gegner vorne anlaufen und immer wieder die Sechser zustellen. Da war viel Laufarbeit gefragt und die haben wir erbracht. Wir haben diesmal auch unser Tor gemacht. Leider hat es trotzdem nicht gereicht. Ich habe gehört, dass der Elfmeter strittig war. Aber das liegt im Ermessen des Schiedsrichters. Es war unglücklich für uns, aber daran kann man nichts ändern. Ein Punkt in der Champions League ist in Ordnung, jetzt müssen wir uns wieder auf die Bundesliga konzentrieren. Gegen Bayern München müssen wir genauso viel investieren, viel laufen und kämpfen. Dann schauen wir, was dabei herauskommt.

Sergio Conceicao (Trainer Porto): "Es ist uns gelungen, die Stärken Schalkes gut unter Kontrolle zu halten. Wie waren sehr gut organsiert in der Defensive und haben bis zum Gegentor kaum etwas zugelassen. Schalke ist ein Team, das sehr variabel agiert. Darauf waren wir eingestellt. Das 1:0 ist durch einen individuellen Fehler entstanden. Ich bin unterm Strich sehr zufrieden mit dem Spiel."