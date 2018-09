Medien: Coman fehlt dem FC Bayern länger als gedacht

Kingsley Coman fehlt dem FC Bayern München wohl bis 2019

Der verletzte Kingsley Coman wird Fußball-Rekordmeister FC Bayern München offenbar noch länger fehlen als bisher angenommen.

Nach Informationen von "Sport Bild" wird der Franzose in der Hinrunde der laufenden Saison kein Spiel mehr bestreiten. Bislang war über eine Ausfallzeit von lediglich drei Monaten spekuliert worden.

Coman hatte sich beim 3:1 zum Bundesligaauftakt gegen 1899 Hoffenheim kurz vor der Halbzeitpause bei einem Zweikampf mit Nico Schulz einen Syndesmosebandriss am linken Fuß zugezogen. Der 22-Jährige war daraufhin in Tübingen operiert worden. Am kommenden Freitag sollen ihm die Schrauben von der OP entfernt werden.

Der FC Bayern gab bislang offiziell keine Prognose ab, wann der Offensivspieler zurückerwartet wird.

Neben Coman fehlt auch Corentin Tolisso den Münchnern mehrere Monate. Der Weltmeister laboriert an einem Kreuzband- und Außenmeniskusriss im rechten Knie. Auch er kehrt erst 2019 auf den Platz zurück.