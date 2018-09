Pressestimmen: "Und am Ende jubelt Klopp!"

Jürgen Klopp gewann das Duell gegen Thomas Tuchel

Die beiden Revierklubs Borussia Dortmund und FC Schalke 04 sind mit durchwachsenen Leistungen in die neue Champions-League-Saison gestartet. Dennoch punkteten beide Mannschaften. Die belgische Presse haderte mit der unglücklichen Niederlage Brügges gegen den BVB. In England wird derweil der FC Liverpool für seinen Last-Minute-Sieg gegen PSG gefeiert.

FC Brügge - Borussia Dortmund 0:1

Belgien

De Standaard: "Was für ein Pech! Club Brugge sammelte genug Halb- und Großchancen, um in der Champions-League-Ouvertüre gegen Dortmund zu treffen. Aber das Tor fiel fünf Minuten vor Schluss auf der anderen Seite. Christian Pulisic bezwang den chancenlosen Torhüter Karlo Letica. Eine eiskalte Dusche."

Het Nieuwsblad: "Club Brugge hat am Eröffnungsspieltag der Champions League am Dienstag zwar ein starkes Spiel bestritten, aber das reichte nicht für einen Punkt. Denn Borussia Dortmund gewann dank eines glücklichen Tores von Christian Pulisic."

La Dernière Heure: "Trainer Ivan Leko kann die Niederlage gegen Dortmund nur schwer akzeptieren: Die Enttäuschung bei Brügge war nach dieser glücklichen deutschen Leistung groß."

England

Daily Mail: "Christian Pulisic schießt Dortmund zum Sieg. Wunderkind Jadon Sancho stellt als jüngster englischer Spieler, der sein Champions-League-Debüt für einen ausländischen Klub gibt, einen neuen Rekord auf."

USA

USA Today: "Pulisic trifft an seinem 20. Geburtstag zum Sieg: Der Sieg bedeutet für Dortmund bereits eine bessere Gruppenphase in der Champions League als in der vergangenen Saison, als der BVB nur zwei Punkte holte."

Deutschland

Bild: "Pulisic zum Sieg angeschossen: Wenn nichts geht, muss der Gegner helfen. Dortmund siegt ohne echte eigene Torchance 1:0 in Brügge. Puuh, BVB! Joker Pulisic trifft, weil ihn Gegner Mitrovic anschießt."

SZ: "Pulisic beschenkt den BVB: In einem Spiel, das keinen Sieger verdient gehabt hätte und schon auf ein Nullzunull hinauslief, erzielte der eingewechselte Christian Pulisic an seinem 20. Geburtstag in der 85. Minute ein glückliches Tor zu einem glücklichen 1:0."

kicker: "Duseltor rettet den BVB: Dortmund hat in Brügge einen Fehlstart verhindert, weil Pulisic in der Schlussphase ein Duseltor gelang."

FC Schalke 04 - FC Porto 1:1

Portugal

Record: "Nach seinem zweiten Elfmeter verlässt Porto Deutschland mit einem Lächeln und einem Unentschieden."

A Bola: "Otávio rettet Unentschieden in Deutschland: Die Drachen verschossen zu Beginn der ersten Halbzeit einen Elfmeter und gingen nach Embolos Tor sogar in Rückstand. Doch Otávio sicherte per Strafstoß das Unentschieden."

O Jogo: "Wieder verpassen die Drachen zum Auftakt der Champions League einen Sieg. Es ist eine Serie, die seit vier Jahren anhält. Die Drachen können ihre Auftaktspiele nicht gewinnen."

England

Daily Mail: "Otávios Elfmeter rettet den Gästen einen Punkt."

Deutschland

Bild: "Erst Euro-Tunnel, dann Elfer-Schock: Ein Mini-Schritt aus der Krise! Schalke spielt beim ersten Champions-League-Spiel seit vier Jahren 1:1 gegen Portugal-Meister Porto. Nach drei Liga-Pleiten zum Auftakt ein kleines Lebenszeichen der Königsblauen."

SZ: "Elfmeterdrama auf Schalke: Die Schalker boten zwar keine Leistung auf höchstem europäischem Niveau, aber sie hatten hart dafür gearbeitet, um sich nach schüchternem Beginn Überlegenheit zu verschaffen und den Führungstreffer zu verdienen. Ein unglücklicher Moment von Abwehrchef Naldo und ein umstrittener Schiedsrichterpfiff bescherten Porto den Ausgleich per Elfmeter."

kicker: "Naldo verursacht zwei Elfmeter: Schalke musste sich zum Auftakt mit einem Remis begnügen und diskutierte über die Strafstöße."

FC Liverpool - Paris Saint-Germain 3:2

England

Daily Mail: "Firmino ist der Held von Liverpool, weil er trotz Augenverletzung in letzter Sekunde zum Sieg für Liverpool trifft. Liverpool ist das Team, das man erstmal zu Hause schlagen muss - und jetzt vielleicht auch das Team, das man in Europa schlagen muss. Nach dem Sieg gegen Tottenham am Samstag gibt Jürgen Klopps Liverpool das nächste große Statement ab."

Liverpool Echo: "Liverpool ist wieder auf dem Vormarsch. Der Weg nach Madrid verspricht eine tolle Reise zu werden. Die Sammlung unvergesslicher europäischer Nächte in Anfield hat nach einem spannenden Sieg in letzter Sekunde gegen Paris Saint-Germain einen neuen Eintrag erhalten."

The Sun: "Sieg im Auge: Roberto Firmino scherzt beim Jubel über seinen dramatischen 3:2-Siegtreffer über seine Augenverletzung."

Daily Mirror: "Liverpool besiegt Paris Saint-Germain in einem spannenden Spiel in Anfield mit 3:2. Die Reds führten mit 2:0, doch Paris schlug spät zurück. Ersatzspieler Roberto Firmino rettete Liverpools Sieg in letzter Sekunde."

Frankreich

Le Parisien: "Paris ist immer noch weit von seinen Ansprüchen entfernt. PSG verlor am Dienstag in der letzten Minute in Liverpool. PSG hatte es aber nicht besser verdient, da die Mannschaft nie wirklich ins Spiel fand."

L'Equipe: "Mbappé und Neymar marschieren allein: Gegen Liverpool verteidigten Kylian Mbappé und Neymar sehr wenig und spielten im Angriff schlecht, als ob sie sich vom Rest der Mannschaft distanziert hätten."

Deutschland

Bild: "Und am Ende jubelt Klopp! Das erste Duell zweier deutscher Trainer mit ausländischen Teams in der Champions-League-Geschichte gewinnt Jürgen Klopp 3:2 mit Liverpool gegen PSG und Thomas Tuchel."

SZ: "Klopp 3, Tuchel 2: In einer dramatischen Schlussphase hat der FC Liverpool am Dienstag die Milliardentruppe von Paris Saint-Germain besiegt."