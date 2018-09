FC-Bayern-Juwel eifert Neymar und CR7 nach

Oliver Batista-Meier zählt zu den großen Hoffnungsträgern in der Bayern-Jugend

Seit dem heutigen Abwehr-Star David Alaba hat sich kein Spieler aus der Jugend des FC Bayern München mehr bei den Profis durchgesetzt. Der 17 Jahre alte Außenstürmer Oliver Batista-Meier will das ändern, indem er sich an seinen großen Idolen orientiert.

"Als Vorbild habe ich zum einen Neymar, der unglaubliche technische Fähigkeiten besitzt und im höchsten Tempo dribbeln kann", sagte Batista-Meier laut "uefa.com". "Dazu noch Cristiano Ronaldo, aufgrund seiner hochprofessionellen Einstellung und seinem sportlichen Eifer über das Teamtraining hinaus."

Seit seinem Wechsel vom 1. FC Kaiserslautern zum FC Bayern in der B-Jugend spielt der Deutsch-Brasilianer in München. In der Jugend stellte der Teenie sein Talent bereits unter Beweis. So gelangen ihm zum Beispiel in der vergangenen Saison 20 Tore in 14 Spielen der B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest.

Bayern bindet Batista-Meier

Ende Juni verkündete der FC Bayern, den Vertrag mit Batista-Meier "langfristig" verlängert zu haben. "Oliver ist ein großes Talent", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic damals. "Er ist ein feiner Fußballer mit viel Geschwindigkeit und einem super Dribbling. Unser Ziel ist es, ihn jetzt weiterzuentwickeln."

Und wie sein großes Vorbild Cristiano Ronaldo will Batista-Meier alles seinem großen Ziel unterordnen: "Ich werde alles dafür geben, hier Profi zu werden", erklärte der 17-Jährige selbstbewusst.