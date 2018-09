Bayern-Coach Kovac: Auf dem Papier Favorit, aber ...

Niko Kovac warnte seine Mannschaft vor dem Druck in der Königsklasse

Bayern Münchens Trainer Niko Kovac hat den deutschen Fußball-Rekordmeister vor dem möglichen Druck in der Champions League gewarnt. Das Auftaktspiel gegen Benfica könnte schon wichtig werden.

In Lissabon dürfe sich Bayern keinen Konzentrationsverlust leisten. "Wie bei einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, ist das erste Spiel ganz besonders wichtig. Das kann Druck schaffen oder rausnehmen", sagte Kovac bei "goal.com". "Wir wollen zusehen, dass wir gegen Benfica ein gutes Ergebnis erzielen, um mit etwas weniger Druck in die weiteren fünf Spiele gehen zu können."

Der Erwartungshaltung bei Bayern ist nicht nur wegen der Halbfinal-Teilnahme in der vergangenen Saison groß. Kovac warnte dennoch davor, die Gruppenphase mit den Gegnern Benfica, Ajax und Athen auf die leichte Schulter zu nehmen. "Die Gruppe, die wir zugelost bekommen haben, ist sehr attraktiv und nicht einfach", meinte der Bayern-Trainer. "Viele schieben uns die Favoritenrolle zu, das sind wir auf dem Papier wahrscheinlich auch. Aber Papier ist bekanntlich geduldig."

Kovac schwärmt von Messi

Was den Triumph in der Champions League angeht, wollte sich Kovac auf keinen Favoriten festlegen. Seriensieger Real Madrid müsse wegen des Abgangs von Superstar Cristiano Ronaldo Abstriche machen. Ansonsten zählte Kovac aus Spanien auch Atlético Madrid und den FC Barcelona zu den Titelkandidaten. "Die Engländer sind immer gut, PSG und Juventus werden auch ein Wörtchen mitreden", meinte der Kroate.

Cristiano Ronaldo, der mittlerweile bei Juve spielt, lobte Kovac als "Weltklasse-Spieler". Für Kovac hat der Portugiese im Duell mit Lionel Messi aber das Nachsehen: "Für mich ist Lionel Messi der Beste, das war früher so und das wird auch in Zukunft so sein."