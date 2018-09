Comeback von DFB-Star verzögert sich weiter

Dzsenifer Marozsan muss sich weiter gedulden

Die an einer Lungenembolie erkrankte Nationalmannschaftskapitänin Dzsenifer Marozsan muss sich bei der angestrebten Rückkehr auf den Fußballplatz weiter gedulden.

Sie sei zwar "auf einem guten Weg, wieder gesund zu werden", sagte die 26-Jährige dem "SID": "Wann es zu einem Comeback kommt, kann man allerdings noch nicht festlegen." Marozsan und ihr Verein Olympique Lyon hatten ihre Erkrankung Mitte Juli bekannt gegeben.

Dass Marozsan am Montag bei der FIFA-Gala "The Best" eine der drei Finalistinnen bei der Auszeichnung zur Weltfußballerin des Jahres ist, spielt für sie selbst deshalb derzeit eine untergeordnete Rolle. "Es ist natürlich eine große Ehre. Aber das rückt für mich persönlich erstmal in den Hintergrund", sagte sie. Zurzeit fokussiere sie sich voll darauf, wieder gesund zu werden.

Seit ihrem Wechsel nach Lyon im Sommer 2016 hat Marozsan neben der Champions League und der französischen Meisterschaft in beiden Jahren auch die Wahlen zur Fußballerin des Jahres in Frankreich und Deutschland gewonnen.

"Ich bin dem Verein und meinen Mitspielerinnen unendlich dankbar für all die tollen Momente, die ich in dieser kurzen Zeit erleben durfte." Einer der Gründe für ihre Entwicklung sei es, "jeden Tag auf höchstem Niveau mit Weltklasse-Spielerinnen zusammen" trainieren zu dürfen.