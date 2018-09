Eintrachts EL-Abenteuer wird zur TV-Doku

Das Europa-Abenteuer von Eintracht Frankfurt kommt ins TV

Pokalsieger Eintracht Frankfurt lässt rund um die Partien in der Europa League exklusive Einblicke in das Innenleben eines Profifußball-Klubs zu.

In Zusammenarbeit mit den Hessen produziert der private TV-Sender "Nitro" die zunächst siebenteilige Doku-Reihe "Countdown für Europa", in der die Spieler, Trainer und Mitarbeiter des Vereins hautnah bei den Reisen und Vorbereitungen für die europäischen Auftritte der Eintracht begleitet werden sollen.

Ausgestrahlt werden die Folgen jeweils donnerstags im Vorlauf zu den Europa-League-Sendungen von Nitro, zudem sind sie über das Streamingsportal "TV Now" abrufbar.

In der ersten Folge, die am Donnerstag (19:45 Uhr) vor der Übertragung der Begegnung zwischen RB Leipzig und RB Salzburg gesendet wird, geht es um den Frankfurter Weg vom DFB-Pokalfinale über die Europa-League-Auslosung bis hin zu den letzten 48 Stunden vor dem Auftaktspiel bei Olympique Marseille am Donnerstag (18:55 Uhr).