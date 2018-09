Klopp: Liverpool hat Neymar-Schwäche ausgenutzt

Neymar (r.) hatte gegen James Milner einen schweren Stand

Mit 3:2 hat sich der englische Fußball-Spitzenklub FC Liverpool in der Champions League gegen Paris Saint-Germain knapp durchgesetzt. Einer der Schlüssel zum Sieg war offenbar auch, dass die Hausherren eine Schwäche von PSG-Superstar Neymar eiskalt ausgenutzt haben.

"Wenn wir den Ball hatten, haben wir oft über unsere rechte Seite gespielt", so Teammanager Jürgen Klopp gegenüber "BT Sports" nach dem ersten Gruppenspiel seiner Mannschaft in der Königsklasse: "Neymar ist ein Weltklasse-Spieler, aber kein Weltklasse-Verteidiger. Deshalb haben wir das versucht."

Thomas Tuchel hatte den brasilianischen Stürmer an der Anfield Road über die linke Seite agieren lassen - "keine schlechte Idee", so Klopp anerkennend: "Das hat das Verteidigen erschwert. Wir mussten uns noch mehr fokussieren. Das haben wir gut gemacht."

Neymar blieb letztlich über weite Strecken der Partie blass. Der 26-Jährige brachte nur zwei Schüsse zu Stande, immer wieder wurde er von Liverpool-Routinier James Milner vom Ball getrennt. Immerhin konnte er den Assist zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich von Kylian Mbappé liefern. Hinterher zeigte sich der PSG-Star jedoch als fairer Verlierer.

So beglückwünschte er seinen Nationalmannschaftskollegen Roberto Firmino, der für Liverpool den späten Siegtreffer in der Nachspielzeit zum 3:2 erzielte. "Glückwunsch, du hast sehr gut gespielt", so Neymar zum LFC-Angreifer während eines Interviews in der Mixed Zone.