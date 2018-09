Reus bangt vorm "Angst-Gastspiel" ums BVB-Glück

Marco Reus fürchtet, dass dem BVB das Glück ausgeht

Fünf Pflichtspiele absolvierte Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in dieser Saison bislang, zu Buche stehen mehr als respektable vier Siege und ein Remis. Das Zustandekommen der starken Bilanz lässt jedoch Befürchtungen keimen. Auch bei BVB-Kapitän Marco Reus.

"Ich bezweifle, dass das Glück bis zum Ende der Saison auf unserer Seite ist", warnte Reus nach dem schmeichelhaften 1:0-Erfolg gegen den FC Brügge in der Champions League. Nach einer sehr durchwachsenen Leistung erlöste erst ein spätes Duseltor des eingewechselten Christian Pulisic den BVB.

"Wenn man sich den Spielverlauf ansieht, können wir von Glück sagen, dass wir das 1:0 gemacht haben und so die drei wichtigen Punkte einfahren konnten", bilanzierte Borussen-Keeper Roman Bürki entsprechend.

Nicht das erste Mal, dass sich die Dortmunder in dieser Spielzeit auf Fortuna verlassen konnten. In der 1. Runde des DFB-Pokals gastierte man beim Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth und nur zwei Last-Minute-Treffer - Axel Witsel traf in den letzten Sekunden der Nachspielzeit zum Ausgleich, Reus Sekunden vor dem Ende der Verlängerung zum Sieg - verhinderten eine Blamage.

Beim vermeintlich klaren 3:1 im Ligaspiel gegen Eintracht Frankfurt sorgte zuletzt zudem ein abgefälschter Schuss für die Entscheidung.

BVB hat den Angstgegner vor der Brust

"Wir müssen mehr tun, mehr Spielfreude an den Tag legen, stärker in die torgefährlichen Räume vorstoßen, uns mehr zutrauen. Das alles fehlt momentan", fordert Reus entsprechend.

Dass der BVB dazu in der Lage ist, kann er am kommenden Samstag beweisen. Um 15:30 Uhr spielen die Schwarz-Gelben dann gegen die TSG Hoffenheim, bei der man seit fünf Spielen keinen Dreier mehr einfahren konnte - insgesamt weist die Bilanz im Kraichgau nur einen Sieg, drei Remis und sechs Niederlagen auf. Am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison gewann 1899 sogar mit 3:1 und verdarb damit um ein Haar die Champions-League-Träume des BVB.

Einen Hoffnungsschimmer gibt es allerdings. Laut "kicker" ist eine Rückkehr des zuletzt verletzten Angreifers Paco Alcácer durchaus möglich.