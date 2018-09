Pressestimmen: "Eine echte Beleidigung für den Fußball"

Cristiano Ronaldo (r.) kassierte gegen Valencia die Rote Karte

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat sich zum Auftakt der Champions League mit 2:0 gegen den portugiesischen Spitzenklub Benfica durchgesetzt. Nach dem Auswärtscoup wird vor allem Rückkehrer Renato Sanches von der internationalen Presse gefeiert. Zudem sorgt die Rote Karte gegen Cristiano Ronaldo für viel Gesprächsstoff. Die Pressestimmen zum 1. Spieltag der Königsklasse.

SL Benfica - FC Bayern 0:2

Portugal

A Bola: "Die Adler stürzen zu Boden. Renato Sanches feierte seinen Treffer zum 2:0 nicht, kam dafür aber Standing Ovations von den Benfica-Fans. Das Schicksal wollte es so, dass Renato Sanches seinen ersten Einsatz für die Bayern in dieser Saison an dem Ort hatte, wo er die Aufmerksamkeit des Weltfußballs erweckte."

O Jogo: "Benfica verliert den Champions-League-Auftakt gegen Bayern und einen Renato in starker Form. Die Adler starteten schnell in das Spiel, um die Bayern zu überraschen. Aber es war der Deutsche Meister, bei dem Renato Sanches eine wichtige Rolle spielte."

Publico: "Renato war eine Überraschung, die Rui Vitória nicht vorhersagte. Bei der Rückkehr des verlorenen Sohnes wurde Benfica gegen einen unerbittlichen FC Bayern ohnmächtig."

England

Daily Mail: "Swansea-Flop Sanches trifft in seinem ersten Bayern-Spiel seit 410 Tagen. Alles, was Sanches brauchte, war Heimkomfort. Er zeigte schließlich, warum Bayern ihn 2016 mit einem Vertrag ausstattete. Der 21-Jährige bekam eine zweite Chance, die Erwartungen endlich zu erfüllen - und nutzte sie."

Spanien

Marca: "Renato Sanches fühlt den Fußball wieder. Die Bayern genehmigten einigen Stammspielern eine Pause. Kovac erlaubte sich sogar den Luxus, Renato Sanches starten zu lassen."

Deutschland

Bild: "Bayern siegt mit Sanches-Gala. Geht der Stern von Renato Sanches in seiner Heimat Portugal jetzt ein zweites Mal auf? Bei Benfica Lissabon wurde der Mittelfeldspieler zum Star. Für 35 Mio Euro wechselt er danach zu Bayern - und wird zum teuren Missverständnis."

SZ: "Direkt, geschwind und schnörkellos. Das ganze Stadion applaudiert Renato Sanches. Der Heimkehrer spielt, trifft und weint vor lauter Saudade, Joshua Kimmich zofft sich wie ein Raufbold auf Landgang."

kicker: "Renato Sanches' großer Abend. Sogar die Benfica-Fans klatschten: Auch dank Renato Sanches hat der FC Bayern in Lissabon seine Auftaktsieg-Serie in der Champions League ausgebaut."

Valencia - Juventus 0:2

Italien

Tuttosport: "Die Rote Karte war eine echte Beleidigung für den Fußball. Eine skandalöse Entscheidung des deutschen Schiedsrichters, der aus den Reihen der UEFA vertrieben werden sollte."

Gazzetta dello Sport: "Brych, nicht zum ersten Mal: die Kontroverse um den Schiedsrichter, der CR7 rausgeworfen hat. Juve beginnt die neue Champions-League-Saison, wie die Alte beendet wurde: mit einer Ungerechtigkeit. Zynisches und betrügerisches Schicksal für Cristiano."

La Repubblica: "Ronaldo vom Platz gestellt, die Bianconeri bleiben trotzdem super. Schiedsrichter Brych entscheidet auf ein mehr als fragwürdiges Rot für CR7."

Spanien

Marca: "Das Geheimnis des ewigen Juventus. Juve hat sich zum Ziel gesetzt, den Europapokal zu gewinnen und hat Valencia hart bestraft. Ronaldo verließ den Platz verbittert."

AS: "Mit oder ohne Cristiano, Juve ist zu gut. Cristiano kassierte seinen ersten Verweis im Wettbewerb. In der Champions League gibt es keinen VAR, aber es wäre auch nicht nötig gewesen."

England

Sun: "Ronaldo könnte die Rückkehr ins Old Trafford verpassen, nachdem er in seinem ersten Champions-League-Spiel für Juve vom Platz gestellt wurde. Der Stürmer verließ das Feld unter Tränen."

Deutschland

Bild: "Kindergarten-Rot für Ronaldo. Haare ziehen, dann heulen bis einer rausfliegt - das gibt's sonst nur im Kindergarten. Am Mittwoch war‘s dann auch in der Champions League soweit."

SZ: "Brych zeigt Ronaldo Rot. So hat sich Cristiano Ronaldo seine Rückkehr nach Spanien nicht vorgestellt: Der fünffache Weltfußballer ist in seinem ersten Champions-League-Spiel für seinen neuen Klub Juventus Turin vom Platz gestellt worden. Der Platzverweis war jedoch zumindest fragwürdig."

kicker: "Sollte die Sperre für seinen Platzverweis zwei Spiele oder gar mehr betragen, würde Ronaldo sogar das mit Spannung erwartete Duell mit seinem Ex-Klub verpassen."

Manchester City - Olympique Lyon 1:2

England

Daily Mail: "Pep Guardiola schaut von der Tribüne zu, wie Nabil Fekir und Maxwel Cornet die Champions-League-Favoriten schlagen. Es war eine ernüchternde Erinnerung daran, wie das Leben eines Tages hier sein könnte, wenn der katalanische Zirkus die Stadt verlassen sollte."

Mirror: "Eigentlich war City der Favorit, doch es war ein völliger Trümmerhaufen, als Lyon den Männern von Guardiola die vierte Champions-League-Niederlage in Folge zufügte."

Frankreich

L'Équipe: "Lyon hat das Kunststück geschafft, auf dem Rasen von Manchester City zu gewinnen. Lyon hat die Sensation geschafft."

France Football: "Es ist vielleicht ein Spiel, das in die Geschichte von Lyon eingeht: durch die Dramaturgie, durch den Kontext und durch den Gegner. Lyon hatte die perfekte Falle für das Team von Pep Guardiola."

Le Parisien: "Während PSG und Monaco ihre Auftaktspiele verloren, hat Lyon das Kunststück vollbracht, den englischen Meister zu schlagen."