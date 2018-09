DFB vermeldet erneut Rekord bei Mitgliederzahlen

Reinhard Grindel ist von den Mitgliederzahlen beim DFB begeistert

Der Deutsche Fußball-Bund hat im siebten Jahr in Folge einen Rekord bei seinen Mitgliederzahlen verzeichnet.

Die aktuell 7.090.107 in den 21 Landesverbänden gemeldeten Menschen bedeuten eine Steigerung um 46.143 im Vergleich zum Vorjahr.

Der Anstieg ist auf Zuwächse im Seniorenbereich sowie einer Steigerung bei den Frauen zurückzuführen. Ein Teil des absoluten Anstiegs geht auf Klubmitgliedschaften von Fans zurück.

DFB-Boss Reinhard Grindel ist begeistert: "An der Basis wird tagtäglich und ehrenamtlich wertvolle und unverzichtbare Arbeit in Sachen Integration geleistet. Auch deshalb ist es unsere vorrangige Aufgabe, diese Vereine angesichts der zahlreichen Herausforderungen, vor denen sie nicht nur wegen des demografischen Wandels stehen, zu stärken. Qualifizierte und engagierte Trainer sind dabei der wichtigste Schlüssel, damit Kinder in die Vereine kommen und dort auch bleiben."