Medien: BVB nimmt Eintracht-Stürmer Haller ins Visier

Mit Paco Alcácer hat der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bereits einen neuen Stürmer verpflichtet. Doch offenbar sieht sich der BVB nach einer weiteren Alternative für das Angriffszentrum um.

Wie das italienische Portal "calciomercato.com" berichtet, hat die Borussia ein Auge auf Sébastien Haller vom Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt geworfen. Demnach sei Alcácer "nicht genug" für die Schwarz-Gelben.

Für kolportierte zehn Millionen Euro hat sich die Eintracht im im Sommer 2017 die Dienste des europaweit umworbenen Franzosen Haller vom FC Utrecht gesichert und den 24-Jährigen mit einem Vertrag bis 2021 ausgestattet. Seitdem erzielte der 24-Jährige in 41 Pflichtspielen 16 Tore.

Beim BVB würden sich Haller und Alcácer wohl perfekt ergänzen und dem Klub weitere Optionen ermöglichen. Beide sind komplett unterschiedliche Stürmertypen. Während der kleine Alcácer ein wendiger Kombinationsspieler ist, besticht der 1,90-Meter-Mann Haller mit körperlicher Robustheit und Kopfballstärke.

Bei seiner Vorstellung in Frankfurt träumte der ehemalige U21-Nationalspieler bereits von der Königsklasse: "Jeder Fußballer will in der Champions League spielen. Wir werden sehen, ob ich dazu fähig bin." Dass er dieses Ziel mit der Eintracht in den kommenden Jahren erreicht, ist aktuell nicht sehr wahrscheinlich.