BVB zittert vor Hoffenheim-Gastspiel weiter um Alcácer

Noch nicht ganz fit: Paco Alcácer

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss womöglich auch im Auswärtsspiel am Samstag bei der TSG Hoffenheim auf den Einsatz von Neuzugang Paco Alcácer verzichten.

Der spanische Stürmer, der bereits am Dienstag beim 1:0-Sieg in der Champions League in Brügge nicht mitwirken konnte, laboriert weiter an Oberschenkelproblemen.

"Wir wissen es noch nicht", kommentierte Coach Lucien Favre die Einsatzchancen des Leihprofis vom FC Barcelona, der in seinem ersten Pflichtspiel im BVB-Trikot gegen Eintracht Frankfurt gleich einen Treffer erzielt hatte.

Definitiv ausfallen werden in Sinsheim die Abwehrspieler Ömer Toprak (Muskelfaserriss) und Raphael Guerreiro (muskuläre Probleme).