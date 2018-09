Can entschuldigt sich nach Sexismus-Vorwurf

Emre Can (l.) hat Cristiano Ronaldo auf fragwürdige Art und Weise in Schutz genommen

Fußball-Nationalspieler Emre Can vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin hat mit einer unbedachten Aussage nach dem Königsklassen-Duell beim FC Valencia für Empörung gesorgt. Einen Tag später meldete er sich erneut zu Wort und entschuldigte sich über Twitter.

"Ich möchte hervorheben, dass meine Aussagen niemals darauf abgezielt haben, Frauen, Frauenfußball oder Gleichberechtigung in irgendeiner Form abzuwerten", erklärte der Juventus-Profi am Donnerstag: "Jeder, der mich kennt, weiß um meine Achtung vor Frauen, Gleichberechtigung und Respekt."

Die Absicht hinter seinen Aussagen nach dem Sieg gegen den FC Valencia sei lediglich gewesen, seinen Teamkollegen zu unterstützen, so Can weiter. "Ich entschuldige mich, sollte ich jemanden mit meinen Worten verletzt haben."

Hintergrund der Aufregung war ein umstrittener Platzverweis gegen Cans portugiesischen Teamkollegen Cristiano Ronaldo. Der 24-Jährige hatte nach dem Spiel seinem Ärger freien Lauf gelassen.

Can fliegen die Aussagen um die Ohren

"Wenn man wegen so etwas Rot gibt, kann man wegen jedem Foul Rot geben", polterte der Mittelfeldspieler, der sich über die Entscheidung des Schiedsrichtergespanns um den deutschen Referee Dr. Felix Brych echauffierte. Der ehemalige Münchner weiter: "Ich habe nur gehört, dass er meinte, es sei wegen Haareziehens gewesen. Wir sind doch keine Frauen, wir spielen Fußball."

Es dauerte nicht lang, bis Can seine Worte um die Ohren flogen. In den sozialen Netzwerken empörten sich viele Nutzer über das sexistische Statement des gebürtigen Frankfurters. So twitterte die "Sportschau": "Sehr moderne Aussage von Kollege Emre Can. Nicht."

Die "Deutsche Welle Sport" schlug in dieselbe Kerbe: "Ganz ehrlich: Großes Autsch!", urteilte das Medium. Von Spielerseite blieb eine Reaktion bislang aus.