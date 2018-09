Bayern-Gastspiel: Goretzka freut sich auf Schalke-Rückkehr

Leon Goretzka reist mit dem FC Bayern am Samstag zum FC Schalke

Drei Spiele, drei Siege, die souveräne Tabellenführung und kein Konkurrent in Sicht: Beim FC Bayern läuft es in der Fußball-Bundesliga sportlich mal wieder nach Plan. Vieles konzentriert sich daher auf kleinen und großen Geschichten rund um den Rekordmeister. Eine davon ist die Rückkehr von Mittelfeldspieler Leon Goretzka zum FC Schalke, dem kommenden Gegner der Münchner.

Wie unterschiedlich Fan-Reaktionen bei der Rückkehr eines ehemaligen Spielers ausfallen können, hat Leon Goretzka am Mittwoch in der Champions League aus nächster Nähe erleben können. Mit Applaus und Sprechchören feierten die Benfica-Anhänger Renato Sanches - obwohl dieser mit seiner Leistung großen Anteil an der Niederlage des portugiesischen Traditionsklubs hatte.

Dass es auch anders geht, weiß unter anderem Manuel Neuer. Seit seinem Wechsel vom FC Schalke zum FC Bayern im Sommer 2011 wird der Torhüter bei den FCB-Gastspielen in Gelsenkirchen regelmäßig ausgepfiffen und von vielen Fans angefeindet. Am Samstag (18:30 Uhr) nun kehrt auch Leon Goretzka erstmals als Spieler des Rekordmeisters zurück in die Arena.

Der 23-Jährige rechnet mit gemischten Reaktionen. "Ich glaube, es wird ähnlich sein wie bei meinem Abschied. Es gibt zwei Lager. Die einen, die alles Gute wünschen und meinen Wechsel auch ein Stück weit verstanden haben. Andere äußern eben ihren Unmut. Ähnlich wird es am Samstag sein", erklärte der Mittelfeldspieler im "kicker". Applaus erwartet der Nationalspieler eher nicht: "Ich vermute, es wird nicht ganz so sein wie bei Renato."

Goretzka leidet mit dem FC Schalke

Selbst wenn er von den Schalke-Fans für seinen Wechsel nach München mit Pfiffen abgestraft werden sollte, fiebert er seiner Rückkehr entgegen. "Ich persönlich freue mich ausschließlich darauf, wieder nach Gelsenkirchen zu kommen und auch die alten Jungs wiederzusehen", sagte Goretzka, der beim ersten Champions-League-Spiel der Knappen mit seinen Ex-Kollegen am TV litt: "Ich habe mich auch über die Schiedsrichter aufgeregt."

Seine ersten Wochen beim FC Bayern bewertet der gebürtige Bochumer derweil durchweg positiv: "Ich bin sehr gut angekommen, habe sehr gute, intensive Wochen zum Start gehabt. Mir geht es super gut, ich fühle mich akzeptiert und angenommen."

Dass ein Engagement beim FC Bayern auch andere Vorteile als "nur" den sportlichen Erfolg hat, gab Goretzka ebenfalls zu: "Es ist ein anderes Auftreten bei Bayern. Es ist ein unfassbares Selbstvertrauen da. Man geht mit einer ganz breiten Brust auf den Platz. Das merkt man bei allen Spielern. Das saugt man auf."