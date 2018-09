"All or Nothing": Klopft Amazon beim FC Bayern an?

Wird der FC Bayern neuer Hauptdarsteller der Amazon-Serie?

Mit seiner Video-Dokumentationsserie "All or Nothing" sorgte der Online-Versandhändler Amazon in den letzten Jahren für viele Schlagzeilen. In der Serie wird Fans Einblick hinter die Kulissen eines professionellen Sportklubs gewährt. Angeblich hofft der US-Konzern nun, dass er demnächst eine Staffel mit und über den FC Bayern produzieren kann.

Nachdem sich Amazon in den ersten Jahren der Serie auf die NFL-Klubs Arizona Cardinals, L.A. Rams und Dallas Cowboys konzentrierte und zudem noch jeweils eine Staffel über das neuseeländische Rugby-Team sowie das College-Footballteam aus Michigan veröffentlichte, kam im August 2018 erstmals eine Staffel über einen Fußballverein auf den Markt.

Die jüngste Staffel, in der Fans einen Einblick hinter die Kulissen bei Manchester City gewährt wird, soll allerdings nur der Startschuss gewesen sein. Angeblich plant der US-Riese weitere Staffeln über europäische Fußballvereine. Einer davon soll der FC Bayern sein.

Klopp verhindert Liverpool-Dokumentation

Wie die "DailyMail" berichtet, will sich Amazon um das Okay des deutschen Rekordmeisters bemühen, um in Zukunft eine Dokumentation über den erfolgreichsten deutschen Klub präsentieren zu können.

Angeblich versuchte der Konzern sein Glück zuvor beim FC Liverpool, holte sich jedoch eine Absage ab. Jürgen Klopp soll sich persönlich gegen die Dreharbeiten ausgesprochen haben, weil er fürchtete, dass sich die Spieler von der Kamera beeinflussen lassen könnten.

Während die Serie bei den Fans gut ankommt und auch bei den Kritikern überwiegend positiv abschneidet, gibt es auch negative Stimmen, die auf eine "geschönte Produktion" hinweisen und zudem vermuten, dass nur das gezeigt wird, was der Klub auch von sich preisgeben will. Ein "echter Blick hinter die Kulissen" ist dies für viele Kritiker nicht.