KSC lädt Erstklässler ins Stadion ein

Der Karlsruher SC lädt Erstklässler ins Wildparkstadion ein

Fußball-Drittligist Karlsruher SC hat zum Schulanfang alle Erstklässler der Stadt zum Heimspiel gegen Tabellenführer KFC Uerdingen ins Wildparkstadion eingeladen.

An allen Grundschulen, die sich auf einen Vorschlag des KSC positiv zurückgemeldet hatten, wurden in der ersten Schulwoche Gutscheine verteilt. Diese lassen sich am Samstag vor der Begegnung in eine offizielle Eintrittskarte für je ein Kind plus Begleitperson eintauschen.

"Unsere Einladung ist auf eine riesige positive Resonanz gestoßen. Es freut uns sehr, dass wir mit dieser Aktion unsere lokale und regionale Verbundenheit zum Ausdruck bringen können und den Schulanfängern zum Start in den neuen Lebensabschnitt ein tolles Ereignis ermöglichen dürfen", sagte KSC-Geschäftsführer Michael Becker.