Koch verlängert langfristig mit Sturm

Fabian Koch gehört in Graz zum Inventar

Der SK Sturm Graz und Fabian Koch werden weiterhin gemeinsame Wege gehen. Der Außenverteidiger verlängerte seinen Vertrag, der mit Ende der Saison ausgelaufen wäre, vorzeitig bis Sommer 2021.

"Kochi ist ein Vollprofi, der bei jedem Training und in jedem Spiel 100 Prozent gibt. Bei ihm weiß man immer was man bekommt. Und das meine ich im positivsten Sinn. Ich freue mich, dass er sich sehr früh zu uns bekennt und weiterhin Sturm-Spieler sein wird", meinte Sportdirektor Günter Kreiss auf der Vereinshomepage.

Auch der Spieler selbst, der 2016 von der Wiener Austria an die Mur wechselte, zeigte sich hocherfreut: "Ich fühle mich sehr wohl in Graz. Wir haben in den letzten beiden Jahren eine sehr erfolgreiche und schöne Zeit erlebt. Der Verein ist mir ans Herz gewachsen. Nun ist es wichtig, dass wir weiter hart arbeiten, um auch in Zukunft mit unseren Fans feiern zu dürfen."

Koch absolvierte bislang 93 Pflichtspiele für Sturm Graz. Insgesamt hat der Tiroler schon 192 Bundesliga-Spiele und vier Champions-League-Partien in den Beinen.

red