Favre streicht Mario Götze aus BVB-Kader

Mario Götze wurde aus dem Kader des BVB für das Spiel gegen Hoffenheim gestrichen

Nachdem Mario Götze beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund in dieser Saison in allen drei Ligaspielen nur auf der Bank geschmort hat, gibt es nun den nächsten Tiefpunkt für das Sorgenkind des BVB.

Laut den "Ruhr Nachrichten" ist Götze nicht für das wichtige Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr) nominiert worden. Der Flieger, der sich am Freitag nach dem Abschlusstraining in Richtung Sinsheim aufmachte, hatte den Weltmeister von 2014 nicht an Bord.

Stattdessen hat sich der 26-Jährige in seinem Privatwagen auf den Weg nach Hause gemacht. Laut der Zeitung "erkennbar geschockt" von der Entscheidung seines Trainers Lucien Favre.

Beim Champions-League-Auftakt in Brügge hatte Götze zwar am Dienstag noch von Beginn an gespielt, wurde nach schwacher Leistung aber bereits in der 62. Minute ausgewechselt.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc stellt sich noch zu Wochenbeginn trotz der schwierigen Situation weiter vor sein Sorgenkind. "Der permanente Vergleich mit der Zeit von 2011 bis 2013 bei uns in Dortmund und mit dem WM-Helden von 2014 wird Mario Götze nicht gerecht. Der Fußball hat sich weiterentwickelt, und Mario hat sein Spiel verändert", sagte Zorc der "Sport Bild".

Nun hat Lucien Favre mit seiner Nichtberücksichtigung ein klares Zeichen gesetzt, das in den nächsten Tagen noch für mächtig Gesprächsstoff sorgen dürfte.

Delaney wieder da, Alcácer fehlt

Neben Götze fehlten auch Julian Weigl und Paco Alcácer im Flugzeug zum Auswärtsspiel. Die Sturmhoffnung laborierte zuletzt an Oberschenkelproblemen. Weigl scheint seine Adduktorenproblemen noch nicht gänzlich überwunden zu haben.

Immerhin: Mit Thomas Delaney hat Favre weitere Optionen für das Mittelfeld. Der Coach kann wieder auf den Dänen setzen.