Blau-Weiß bleibt vorn - Ried patzt

Für die Linzer läuft es richtig gut

In der achten Runde der 2. Liga gewann Blau-Weiß Linz um dritten Mal in Folge und verteidigte erfolgreich die Tabellenspitze. Nachdem es lange Zeit nach einem 0:0 ausgesehen hatte, ging die Mannschaft von Thomas Sageder schließlich in der 69. Minute durch einen direkten Freistoß von Alan in Führung. Der eingewechselte Fröschl sorgte sechs Minuten später für die Entscheidung, wobei Ehmann wieder nicht die beste Figur abgab. Von Kapfenberg kam danach nur wenig, insgesamt war die heutige Leistung aber eine Steigerung im Vergleich zur Niederlage gegen Lafnitz. In der Tabelle fielen die Falken vom sechsten auf den achten Platz zurück.

WSG Wattens gewann klar bei Vorwärts Steyr mit 2:0, die Tiroler sind damit erster Verfolger von Blau-Weiß. Die Hausherren waren von Beginn weg stark, jedoch nach dem 0:1 übernahmen die Wattens-Kicker das Spiel. Das 1:0 von Milan Jurdik brachte die Tiroler in Fornt und kurz vor der Pause legte Andi Dober mit dem 2:0 nach. In Hälfte 2 hielten die Gäste den Ball sehr gut und spielten das 2:0 sicher über die Zeit. Vorwärts Steyr hadert mit der nächsten Pleite.

Die SV Ried hingegen verlor den Anschluss weil sie gegen die Young Violets eine Führung aus der Hand ab sich und noch 1:2 geschlagen geben musste. Christian Schilling sorgte für das erwartungsgemäße 1:0 der Innviertler, Manprit Sarkaria und Stefan Sulzer drehten die Begegnung aber noch zugunsten der Favoritner.

Der SV Horn bezwang SKU Amstetten auswärts mit 2:1. Miroslav Milosevic und Youngster Fabian Eggenfellner brachten die Waldviertler nach dem Führungstreffer von Lukas Deinhofer auf die Siegesstraße. Der FAC setzte sich bei den Wacker Innsbruck Amateuren mit 1:0 knapp durch, Austria Klagenfurt und der SC Wiener Neustadt trennten sich mit einem 1:1-Remis.

red