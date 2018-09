Stimmen: "Die Mannschaft lebt"

VfB-Coach Tayfun Korkut ist trotz des Remis' guter Dinge

Spielerisch arm, im Abschluss schwach: Der mit Europacup-Träumen in die Saison gestartete VfB Stuttgart wartet weiter auf den ersten Sieg. Die harmlosen Schwaben kamen gegen den mutigen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf nicht über ein enttäuschendes 0:0 hinaus, die Luft für Tayfun Korkut wird damit ein bisschen dünner, doch der Trainer des VfB bleibt relativ gelassen.

VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf 0:0

Tayfun Korkut (Trainer VfB Stuttgart): "Es war ein schwieriges Spiel. Wir wollten gewinnen, das haben wir nicht hinbekommen. Das heißt nicht, dass uns das umwerfen wird. Die Mannschaft lebt, sie hat sich gewehrt. Die Enttäuschung ist da, man hat aber gesehen, dass die Spieler wollten. Es wird eine kurze Woche bis zum nächsten Spiel. Wir müssen morgen wieder ins Training, es geht weiter."

Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Wir haben nicht so gut gespielt wie im letzten Auswärtsspiel. Der Punkt war aber hochverdient, und ich bin damit zufrieden. Die Konter, die wir gefahren haben, waren nicht so gut, aber vielleicht ist das Jammern auf hohem Niveau. Die Physis ist das, woran wir in der Vorbereitung hart gearbeitet haben, diese brauchen wir auch. Heute haben wir das bis zur 90. Minute auf den Platz gebracht."

"Eurosport"-Experte Matthias Sammer ...

... zum Saisonstart des VfB Stuttgart: "Stuttgart ist in der Normalisierungsphase. Als Tayfun Korkut kam, da hatten sie einen gewaltigen Lauf. Ob die Mannschaft schon reif für den internationalen Wettbewerb ist, das muss man abwarten. Man muss ihr auch ein bisschen Zeit geben. Der kleine Fehlstart wundert mich deshalb nicht."

... zum Saisonstart von Fortuna Düsseldorf: "Die Düsseldorfer haben vier Punkte, sie spielen einen sehr ehrlichen und kompakten Fußball. Aber sie versuchen auch selber Situationen zu kreieren, das hat mich beeindruckt. Düsseldorf spielt eigentlich nicht wie ein typischer Aufsteiger. Bis jetzt ist das beeindruckend."

... über die Situation bei Borussia Dortmund: "Es gab eine größere Veränderung. Ich glaube, dass die Mannschaft physisch sehr stark ist und über eine gute Mentalität verfügt. Aber das Spiel mit dem Ball und die Leichtigkeit, das ist noch ein bisschen wenig. Es wird daran gearbeitet, die richtige Formation und die richtigen Abläufe zu finden. Das ist ein Prozess, der ein bisschen Zeit benötigt und das fordert Lucien Favre ein. Punktemäßig befindet sich Borussia Dortmund in der Liga im Ok-Bereich. Pokal und Champions League haben sie siegreich gestaltet. Aber du musst natürlich mehr deinen Stempel aufdrücken und dominantere Ausstrahlung bekommen. Das wird der nächste Schritt sein."

... über Fortuna-Coach Friedhelm Funkel: "Wir brauchen auch die erfahrenen Trainer wie Friedhelm Funkel. Er macht vieles gut, auch das Aufbauspiel der Fortuna ist gut. Die Liga braucht solche Trainer um sich weiterzuentwickeln."

... zum Abschneiden der deutschen Teams in den internationalen Wettbewerben: "Der FC Bayern war total souverän in Lissabon, das ist das Aushängeschild des deutschen Klubfußballs. Es ist wichtig, dass es diese Mannschaft gibt. Dortmund hat durch ein wahnsinnig gut herausgespieltes Tor gewonnen. Das Ergebnis musst du mitnehmen. Es war eine Fleißaufgabe, die weit weg von Glanz und Gloria war. Hoffenheim mit einem Punkt auswärts, das ist vollkommen in Ordnung. Schalke hätte ich einen Sieg gegönnt, das war schade. Der zweite Elfmeter ist nicht vertretbar. Chapeau vor Eintracht Frankfurt. Sie haben auswärts 2:1 gewonnen. Leverkusen hat nach 0:2 eine super Reaktion gezeigt. Leipzigs Auftritt war wirklich grausam. Insgesamt nur eine Niederlage, die Bilanz ist ganz okay."