Herrlich fordert Leverkusener "Willensleistung"

Heiko Herrlich und die Werkself stehen gegen Mainz unter Druck

Bayer Leverkusen will nach dem 3:2-Erfolg in der Europa League auch in der Bundesliga nach drei Auftaktpleiten endlich punkten. Gegner am Sonntag ist der FSV Mainz 05.

Nach dem Kraftakt von Rasgrad durften die Stars von Bayer Leverkusen die Seele baumeln lassen. Heiko Herrlich gab den Spielern nach dem 3:2-Erfolg nach einem 0:2-Rückstand in der Europa League beim bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad am Freitag kurzerhand frei. "Es hätte keinen Sinn gemacht, dass alle nach Hause fahren und nachmittags wiederkommen. Schlaf ist die beste Regeneration", begründete der Bayer-Trainer seine Maßnahme und bat erst am Samstag wieder zum Training.

Beim Werksklub geht es darum, im Hinblick auf das Sonntagsspiel gegen den FSV Mainz 05 wieder Kräfte zu sammeln. Schließlich will Bayer nach drei Auftaktpleiten und null Punkten die Rote Laterne des Tabellenletzten loswerden. "Der Teamgeist war entscheidend", sagte Kai Havertz, mit zwei Toren gegen Rasgrad der Matchwinner, mit Blick auf das Europacup-Match, "wir haben einen guten Charakter in der Mannschaft. Egal wie es steht, wir können jedes Spiel drehen."

"Die Situation in der Bundesliga ist bedenklich"

Allerdings wollen die Rheinländer gegen die Rheinhessen vermeiden, wieder in Rückstand zu geraten. "Die Situation in der Bundesliga ist bedenklich. Gegen Mainz müssen wir eine ähnlich geschlossene Mannschaftsleistung zeigen", forderte Kapitän Lars Bender. Man habe gesehen, dass "die Basis harte Arbeit ist, wir müssen das Grundlegende erledigen, dann kommt das Spielerische von selbst".

Ob er allerdings am Sonntag mitwirken kann, ist zumindest fraglich. Lars Bender war angeschlagen ins Europa-League-Spiel gegangen. Hingegen dürfte sein Zwillingsbruder Sven, der in Rasgrad aufgrund von Nackenproblemen kurzfristig passen musste, gegen die Mainzer wieder zur Verfügung stehen. Sollte Spielführer Lars Bender ausfallen, wäre wohl Havertz als zweiter Sechser erste Wahl.

Trainer Herrlich fordert "Willensleistung"

Herrlich hofft, dass seine Schützlinge nahtlos an den Auftritt bei Ludogorez anknüpfen: "Wir wollen den Schwung und das Selbstvertrauen ins Spiel gegen Mainz mitnehmen und den Hunger, da gleich nachzulegen." Er fordert eine weitere "Willensleistung" ein.

Schließlich dürfte der Nachtflug und die um zwei Stunden verspätete Ankunft in Köln um 6:58 Uhr am Freitagmorgen nicht in den Kleidern der Bayer-Profis hängen bleiben. Herrlich: "Das ist reine Kopfsache! Man muss es schaffen, abzuschalten, am Samstag und Sonntag wieder hochzufahren."

Die 05er müssen indes auf Kapitän Niko Bungert verzichten. Trainer Sandro Schwarz hofft aber auf die Einsätze von Jean-Philippe Gbamin, Levin Öztunali und Stefan Bell. Die drei waren zuletzt angeschlagen gewesen.