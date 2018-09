Tuchel kann Liverpool-Pleite "nicht erklären"

Thomas Tuchel kann sich den PSG-Auftritt in Liverpool nicht erklären

Das schwache Auftreten von Frankreichs Fußball-Meister Paris St. Germain und vor allem seiner Superstars im Champions-League-Duell am Dienstag beim FC Liverpool (2:3) mit Teammanager Jürgen Klopp bereitet PSG-Coach Thomas Tuchel immer noch Kopfzerbrechen.

"Es ist schwierig zu erklären, vielleicht können sie die Spieler fragen. Ich kann es nicht erklären", sagte der Ex-Trainer des FSV Mainz 05 und von Borussia Dortmund.

Weltmeister Kylian Mbappé, 222-Millionen-Mann Neymar und Edinson Cavani waren deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. "Wir haben erkennen müssen, dass sie ihre Präsenz in dem Spiel aufgegeben haben, dabei waren sie in anderen Spielen, die wir gewonnen haben, ganz entscheidend", meinte Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Punktspiel am Sonntag bei Stade Rennes.

"Es war nicht ihre beste Vorstellung, die wir brauchen. Das haben wir auch in der Kabine angesprochen", betonte Tuchel, "wir müssen aber als ganzes Team stärker auftreten. Wir müssen unser Spiel spielen."