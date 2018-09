BVB-Coach Favre erklärt Ausbootung von Mario Götze

Mario Götze hat es nicht in den Kader des BVB geschafft

Lucien Favre, Trainer von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund, hat rein sportliche Gründe für den Verzicht auf eine Nominierung von BVB-Mittelfeldspieler Mario Götze für den Kader im Punktspiel bei der TSG Hoffenheim angegeben.

"Alle wissen, was er kann", sagte Favre vor Spielbeginn bei "Sky", "aber das ist meine Entscheidung - und so ist das heute nun mal. Sie ist rein sportlicher Natur."

Favre nervt allerdings, dass die Medien immer wieder Götze in den Mittelpunkt rücken: "Diese Frage wurde mir zuletzt häufig gestellt. Ich finde, dass das ein wenig respektlos gegenüber den anderen Spielern im Kader ist und denjenigen, die nicht dabei sind."

"Sky"-Experte Christoph Metzelder betonte: "So wie er auch heute über Götze spricht - er hält nicht gerade die schützende Hand über ihn. Unter Peter Bosz (Ex-BVB-Coach, d.Red.) hat Götze auch nicht immer gespielt, aber er hatte vom Trainer immer noch das Vertrauen. Das hat er von Favre anscheinend nicht."

Manager-Legende Reiner Calmund sagte über Götze: "Man muss sehen, wie er sich entwickelt. Es ist sicherlich so, dass er seine Form nicht hat, die er vor drei, vier Jahren hatte. Dann muss er auch daran arbeiten. Ich bin einer, der es dem Mario von Herzen gönnt, weil ich weiß, dass er ein feiner Kerl ist. Aber Favre ist jeden Tag beim Training und guckt sich das an und bei den Einsätzen, die er bisher hatte, konnte ich nicht sagen, jetzt muss er drin bleiben, jetzt hat er toll gespielt."

Der 26 Jahre alte Götze hatte unter Favre an den ersten drei Bundesliga-Spieltagen keine einzige Einsatzminute erhalten. Am Dienstag stand Götze beim 1:0 in der Champions League beim FC Brügge in der Startelf, wurde aber nach einer durchwachsenen Leistung nach einer guten Stunde ausgewechselt.