Klopp auf Wolke 7 - Licht und Schatten in Manchester

Jürgen Klopp (l.) grüßt mit dem FC Liverpool von der Tabellenspitze

Der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp hat am Samstag die Tabellenführung in der englischen Premier League übernommen.

Die Reds gewannen gegen den FC Southampton 3:0 (3:0) und übernahmen die Tabellenführung vor Titelverteidiger Manchester City, der sich mit 5:0 (3:0) bei Cardiff City durchsetzte. Der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan (44.) erzielte einen Treffer.

Liverpool hat die Maximalpunktausbeute von 18 nach sechs Spielen auf dem Konto, zwei Zähler weniger weist ManCity, die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola, auf.

Den emotionalsten Moment gab es am Samstag im Old Trafford in Manchester. Der schon zu Lebzeiten legendäre Teammanager Sir Alex Ferguson kehrte am Samstag erstmals nach seiner lebensbedrohlichen Erkrankung vom 5. Mai auf die Tribüne seiner langjährigen Wirkungsstätte zurück. Beim Heimspiel von Fußball-Rekordmeister Manchester United gegen Wolverhampton Wanderers weilte der 76-jährige Schotte erstmals wieder im Stadion, erlebte allerdings nur ein 1:1 (1:0).

"Es wird bestimmt mächtig emotional"

Als er sechs Minuten vor dem Anpfiff auf der Tribüne erschien, gab es Standing Ovations von beiden Fanlagern. ManUnited hatte die Zuschauer aufgefordert, bereits 15 Minuten vor dem Anpfiff auf ihren Plätzen zu sein, um Sir Alex bei dessen Rückkehr zu ehren.

"Es wird bestimmt mächtig emotional", hatte Ferguson zuvor bereits betont, "es war eine lange Reise, und ich habe eine Menge Schritte vorwärts gemacht. Ich mache das, was mir mein Sohn sagt und das, was mir die Ärzte sagen. Alles ist in Ordnung", sagte Ferguson bei ManUnited-TV.

Ferguson hatte sich am 5. Mai wegen einer Hirnblutung einer Not-OP unterziehen müssen und lag zwischenzeitlich auf der Intensivstation. Letztmals in Old Trafford war der Erfolgscoach am 28. April, als United gegen den FC Arsenal gespielt hatte.

Ex-Schalker trifft für die Reds

Die Treffer für Liverpool gingen auf das Konto von Wesley Hoedt (10., Eigentor), des Ex-Schalkers Joel Matip (21.) und von Torjäger Mohamed Salah (45.+3). Außer Gündogan trafen Sergio Agüero (32.), Bernardo Silva (35.) auf Vorarbeit von Leroy Sané und Riyad Mahrez (67./89.), der von Gündogan bei seinem ersten Treffer bedient wurde. Die beiden deutschen Nationalspieler standen in der Start-Elf der Citizens.

Den fünften Saisonpunkt gab es für den 2014er-Weltmeister Andre Schürrle (27) mit dem FC Fulham. Gegen das Überraschungsteam des FC Watford kamen die Londoner am sechsten Spieltag zu einem 1:1 (0:1). Andre Gray (2.) traf zum frühzeitigen 1:0 der Gäste, die mit 13 Punkten weiter Tuchfühlung zur Spitze haben. Aleksandar Mitrovic (78.) schoss den Ausgleich für das Schürrle-Team und köpfte zudem an die Latte (90.). Der Ex-Dortmunder, -Wolfsburger, -Leverkusener und -Mainzer Schürrle spielte 90 Minuten durch.

Huddersfield Town mit dem deutschen Teammanager David Wagner rutschte nach der 1:3 (1:1)-Niederlage bei Leicester City auf den letzten Tabellenplatz ab und ist mit lediglich zwei Punkten weiter ohne Saisonsieg.