Stimmen: "Wenn das Rot war, dann weiß ich auch nicht"

Marco Reus hadert mit der Roten Karte gegen den BVB

Hertha BSC brillierte im Spitzenspiel gegen Borussia Mönchengladbach, der VfL Wolfsburg geht überraschend gegen den SC Freiburg unter und der BVB muss in Hoffenheim mit einem Punkt schon glücklich sein. Die Stimmen zum 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga.

TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund 1:1

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Es war sehr schwer für uns. Wir haben sehr gut angefangen, nach 15 Minuten waren wir aber nicht mehr gut. Fast jeder Ballverlust war ein gefährlicher Konter für Hoffenheim. Nach der Roten Karte haben viele gedacht, es sei vorbei, aber wir sind zurückgekommen. Wir können zufrieden sein, das wissen wir."

Marco Reus (Borussia Dortmund): "Ich muss ehrlich sagen ... Das war auf keinen Fall eine Rote Karte. Beide arbeiten mit den Armen, aber ganz ehrlich. Ich sage nie etwas zum zum Videoschiedsrichter etc., aber einfach jeder hat im Stadion gesehen, dass das keine Rote Karte war. Also wenn das Rot war, dann weiß ich auch nicht."

Julian Nagelsmann (Trainer TSG Hoffenheim): "Ich habe ein außergewöhnlich gutes Spiel meiner Mannschaft gesehen mit zehn ersten Minuten, die nicht so einfach waren. Dann wurden wir besser und haben viele Konter gut gespielt. Wir haben nach dem 1:1 den 'Winner' auf dem Fuß, der gut getan hätte."

Nico Schulz (TSG Hoffenheim): "Das Gefühl ist schlimmer als gegen Donetsk. Wir hatten heute noch klarere Chancen und hinten bis auf ein zwei, kleine Dinge eigentlich nichts zugelassen. Das ist dann noch mal besonders bitter."

Kevin Vogt (TSG Hoffenheim): "Es ist extrem bitter. Ich hätte jetzt gern darüber gesprochen, wie gut wir performt haben. Der Fußballgott ist aktuell nicht ganz auf unserer Seite. Das müssen wir uns wieder erarbeiten. Wir haben nicht nur wieder viel Herz gezeigt, sondern auch fußballerisch richtig was angeboten. Es ist natürlich extrem bitter für uns und ein extrem glücklicher Punkt für den BVB. Es gibt wenig zu kritisieren, wir müssen einfach so weitermachen. Wenn wir weiter alle drei Tage dieses Pensum auf den Rasen bringen, dann wird es von allein kommen, dass wir wieder belohnt werden. Es hat ja alles gepasst, bis auf das Ergebnis."

1. FC Nürnberg - Hannover 96 2:0

Michael Köllner (Trainer 1. FC Nürnberg): "Die Mannschaft hat einen sehr beherzten Auftritt gezeigt. Ich war mit der ersten Halbzeit super zufrieden. Leider sind wir mit einem 0:0 in die Pause. Nach dem Wechsel haben wir etwas gebraucht und auch in ein, zwei Situationen das nötige Glück. Es war letztendlich aber ein verdienter und wichtiger Sieg, der uns zuversichtlicher und ruhiger in die Zukunft blicken lässt."

Andre Breitenreiter (Trainer Hannover 96): "Wir sind nicht ins Spiel reingekommen. Es hat die Aggressivität gefehlt, das wirkte pomadig. Das war dann aus unserer Sicht keine Rote Karte. Der Nürnberger geht schon vor der Berührung zu Boden. Der Schiedsrichter hat das auch so bewertet. Es stellt sich dann aber die Frage, warum sich der Videoassistent einmischt, obwohl es keine klare Fehlentscheidung war. Die Situation war spielentscheidend. In der zweiten Hälfte hatten wir dann in Unterzahl die Bereitschaft und waren die bessere Mannschaft. Aus dem Nichts ist das 1:0 gefallen, danach hat uns der Glaube, aber auch die Kraft gefehlt."

Hertha BSC - Borussia Mönchengladbach 4:2

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "Kompliment an meine Mannschaft. Wir wollten das heute spielerisch lösen, mit viel Ballbesitz. Das ist uns gut gelungen. Die Mischung passt bei uns. Nach dem Ende habe ich zum Manager gesagt: Das war heute Spaß."

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Die Fans haben heute ein gutes Spiel gesehen mit einem verdienten Sieger. Hertha hat unser inkonsequentes Defensivverhalten mehr als nur einmal bestraft. Wir gehen zwar in Führung, aber dann darf man innerhalb von vier Minuten keine zwei Gegentore nach demselben Schema bekommen."

VfL Wolfsburg - SC Freiburg 1:3

Bruno Labbadia (Trainer VfL Wolfsburg): "Uns hat in diesem Spiel das Zwingende gefehlt. Der Spielverlauf hat dem Gegner ganz klar in die Karten gespielt. Wir haben alles probiert, aber man sieht, wie es in der Bundesliga zugeht. Jeder kleine Fehler wird sofort bestraft."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Das war eine leidenschaftliche und überzeugende Leistung meiner Mannschaft. Wichtig war, dass alle Spieler viel nach hinten gearbeitet haben. Es war erkennbar, dass wir in der Offensive im Vergleich zur vergangenen Saison zugelegt haben."

FC Augsburg - Werder Bremen 2:3

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Wir haben ein richtig gutes Heimspiel abgeliefert, Chance um Chance herausgespielt. Aber wir haben jetzt in zwei Spielen null Punkte eingefahren aufgrund von individuellen Fehlern. Es tut mir leid für den Menschen Fabian Giefer, aber als Trainer muss ich die Leistung bewerten und die war einfach schlecht. Ich habe noch kein Spiel erlebt, das wir so ungerecht verloren haben wie dieses."

Florian Kohfeldt (Werder Bremen): "Es war ein sehr aufregendes Spiel wie in einer Achterbahn, zum Glück sind wir aus der oben rausgekommen. Ich kann sehr gut verstehen, dass sich der FCA nach dieser tollen Leistung komisch fühlt. Es ist unheimlich schwer, hier zu spielen. Wir sind ein glücklicher Sieger, ohne uns aber diesen Erfolg erschlichen zu haben."

VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf 0:0

Tayfun Korkut (Trainer VfB Stuttgart): "Es war ein schwieriges Spiel. Wir wollten gewinnen, das haben wir nicht hinbekommen. Das heißt nicht, dass uns das umwerfen wird. Die Mannschaft lebt, sie hat sich gewehrt. Die Enttäuschung ist da, man hat aber gesehen, dass die Spieler wollten. Es wird eine kurze Woche bis zum nächsten Spiel. Wir müssen morgen wieder ins Training, es geht weiter."

Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Wir haben nicht so gut gespielt wie im letzten Auswärtsspiel. Der Punkt war aber hochverdient, und ich bin damit zufrieden. Die Konter, die wir gefahren haben, waren nicht so gut, aber vielleicht ist das Jammern auf hohem Niveau. Die Physis ist das, woran wir in der Vorbereitung hart gearbeitet haben, diese brauchen wir auch. Heute haben wir das bis zur 90. Minute auf den Platz gebracht."

"Eurosport"-Experte Matthias Sammer ...

... zum Saisonstart des VfB Stuttgart: "Stuttgart ist in der Normalisierungsphase. Als Tayfun Korkut kam, da hatten sie einen gewaltigen Lauf. Ob die Mannschaft schon reif für den internationalen Wettbewerb ist, das muss man abwarten. Man muss ihr auch ein bisschen Zeit geben. Der kleine Fehlstart wundert mich deshalb nicht."

... zum Saisonstart von Fortuna Düsseldorf: "Die Düsseldorfer haben vier Punkte, sie spielen einen sehr ehrlichen und kompakten Fußball. Aber sie versuchen auch selber Situationen zu kreieren, das hat mich beeindruckt. Düsseldorf spielt eigentlich nicht wie ein typischer Aufsteiger. Bis jetzt ist das beeindruckend."

... über die Situation bei Borussia Dortmund: "Es gab eine größere Veränderung. Ich glaube, dass die Mannschaft physisch sehr stark ist und über eine gute Mentalität verfügt. Aber das Spiel mit dem Ball und die Leichtigkeit, das ist noch ein bisschen wenig. Es wird daran gearbeitet, die richtige Formation und die richtigen Abläufe zu finden. Das ist ein Prozess, der ein bisschen Zeit benötigt und das fordert Lucien Favre ein. Punktemäßig befindet sich Borussia Dortmund in der Liga im Ok-Bereich. Pokal und Champions League haben sie siegreich gestaltet. Aber du musst natürlich mehr deinen Stempel aufdrücken und dominantere Ausstrahlung bekommen. Das wird der nächste Schritt sein."

... über Fortuna-Coach Friedhelm Funkel: "Wir brauchen auch die erfahrenen Trainer wie Friedhelm Funkel. Er macht vieles gut, auch das Aufbauspiel der Fortuna ist gut. Die Liga braucht solche Trainer um sich weiterzuentwickeln."

... zum Abschneiden der deutschen Teams in den internationalen Wettbewerben: "Der FC Bayern war total souverän in Lissabon, das ist das Aushängeschild des deutschen Klubfußballs. Es ist wichtig, dass es diese Mannschaft gibt. Dortmund hat durch ein wahnsinnig gut herausgespieltes Tor gewonnen. Das Ergebnis musst du mitnehmen. Es war eine Fleißaufgabe, die weit weg von Glanz und Gloria war. Hoffenheim mit einem Punkt auswärts, das ist vollkommen in Ordnung. Schalke hätte ich einen Sieg gegönnt, das war schade. Der zweite Elfmeter ist nicht vertretbar. Chapeau vor Eintracht Frankfurt. Sie haben auswärts 2:1 gewonnen. Leverkusen hat nach 0:2 eine super Reaktion gezeigt. Leipzigs Auftritt war wirklich grausam. Insgesamt nur eine Niederlage, die Bilanz ist ganz okay."