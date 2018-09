Rückschlag für Schweinsteiger, Gressel trifft für Atlanta

Bastian Schweinsteiger und Chicago werden die Playoffs der MLS verpassen

Der frühere Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS den zweiten Sieg in Serie verpasst und muss den Traum von den Playoffs wohl endgültig begraben. Für das Team aus Illinois reichte es gegen die New England Revolution nur zu einem 2:2 (1:0)-Unentschieden.

FT: Plenty of goals in this one, including three in the second half, but both sides walk away with a point. https://t.co/jj3cFb4Ljn #NEvCHI pic.twitter.com/0V5vlulfwL — Major League Soccer (@MLS) 23. September 2018

Chicagos Aleksandar Katai brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung. Nach der Halbzeitpause sorgte New Englands Scott Caldwell (62. Minute) für den Ausgleich im Spiel. Nur fünf Minuten später gingen die Fire durch ein Eigentor von Revolution-Verteidiger Michael Mancienne (67.) erneut in Führung - zum Sieg reichte es trotzdem nicht.

Den 2:2-Endstand erzielte New Englands Cristian Penilla 20 Minuten vor dem Ende. Der 34-jährige Schweinsteiger wurde in der 92. Minute ausgewechselt. Chicago liegt nach dem Unentschieden mit aktuell 28 Punkten auf den zehnten Tabellenplatz in der Eastern Conference. Der Rückstand der Fire auf den letzten Playoff-Platz im Osten beträgt fünf Spiele vor dem Ende der regulären Saison zwölf Punkte.

Ob Schweinsteiger auch über die Spielzeit hinaus in Chicago bleibt, ist weiterhin offen. Der Vertrag des Ex-Münchners läuft zum Saisonende aus. Gespräche über eine mögliche Verlängerung haben bisher nicht stattgefunden.

Deutlich besser lief es unterdessen für einen anderen Deutschen. Julian Gressel feierte mit Atlanta United einen 2:0-Sieg gegen Real Salt Lake und festigte die Tabellenführung in der Eastern Conference. Gressel brachte sein mit Team mit seinem dritten Saisontreffer in der 37. Minute mit 1:0 in Führung. Ein Eigentor der Gäste nach rund einer Stunde besiegelte den dritten United-Sieg in Folge.