Schmadtke bleibt nach "unglücklicher" Pleite gelassen

Jörg Schmadtke rechnet nicht mit einem Einbruch des VfL Wolfsburg

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg verspielte durch die unerwartete 1:3-Heimpleite gegen den SC Freiburg die Chance auf den besten Saisonstart der Vereinsgeschichte. Sportdirektor Jörg Schmadtke bleibt trotzdem gelassen.

Jörg Schmadtke, den besten Bundesligastart der Vereinsgeschichte vor Augen hat der VfL Wolfsburg gegen den SC Freiburg vor eigenem Publikum überraschend mit 1:3 verloren. Wie bewerten Sie diesen Spielausgang?

Jörg Schmadtke: "Wir haben nicht unbedingt an diesem Wochenende damit gerechnet, das Spiel zu verlieren. Aber es war ja relativ wahrscheinlich, dass das irgendwann passieren würde. Deshalb wird uns diese Niederlage nicht umwerfen.

Wo lagen die Hauptgründe für die unübersehbaren Probleme der Mannschaft auf dem Rasen?

Sie hat diesmal oft schlechte Entscheidungen getroffen, die Qualität der Passgenauigkeit war nicht hoch genug. Unser Spiel wirkte ein bisschen zu lahm, wir sind selten richtig in Bewegung gekommen.

Hat Sie der starke Auftritt der Freiburger überrascht?

Nein, denn es lag auch an uns. Am Ende haben wir die letzte Kette der Freiburger nicht in Bewegung bekommen. Dann wird es eben schwer, ein Tor zu schießen. Zudem war der Zeitpunkt des dritten Gegentores unmittelbar zu Beginn der zweiten Halbzeit sehr unglücklich für uns.

Was macht Ihnen Hoffnung, dass die erste Saisonniederlage nur ein Ausrutscher war?

Jeder hat gesehen, dass das Team alles unternommen hat, um das Spiel doch noch zu drehen. Ich selbst habe noch lange auf eine Wende gehofft. Daher kann die Mannschaft hoch erhobenen Hauptes in die Partie am Mittwoch bei Mainz 05 gehen.