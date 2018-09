RB Leipzig bestätigt Handy-Denkzettel

Ralf Rangnick hat bei RB Leipzig durchgegriffen

Trainer Ralf Rangnick vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat seinen Spielern Jean-Kevin Augustin (21) und Nordi Mukiele (20) nach der "Handy-Affäre" einen Denkzettel verpasst und die beiden Franzosen für das Punktspiel am Sonntag (18:00 Uhr) bei Eintracht Frankfurt aus dem Kader gestrichen. Darüber hatte zuvor bereits die "Bild am Sonntag" berichtet.

"Vielleicht brauchen einige Spieler ein bisschen länger, um die Regeln zu verstehen, und müssen etwas häufiger auf die heiße Herdplatte fassen", sagte Rangnick bei "Sky": "Aber wir stehen in diesem Verein für klare Prinzipien und mussten entsprechend reagieren."

Die "Bild am Sonntag" will außerdem von einer Geldstrafe im fünfstelligen Bereich erfahren haben. Rangnick hatte sich schon am Freitag über Undiszipliniertheiten einiger Spieler vor dem Europa-League-Spiel gegen Red Bull Salzburg (2:3) beschwert und Konsequenzen angekündigt.

Der 60-Jährige sprach von "Dingen, die erklären, warum einige Spieler gestern nicht bereit waren". Wie die "Bild" zuvor gemeldet hatte, sollen Mukiele und Augustin vor der Partie zu spät zum Aufwärmen gekommen sein, nachdem sie beim Umziehen in der Kabine gefehlt und stattdessen auf der Bank im Stadion mit ihren Handys gespielt hatten.