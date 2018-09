Ex-Werder-Coach Nouri übernimmt beim FC Ingolstadt

Alexander Nouri ist neuer Ingolstadt-Trainer

Alexander Nouri ist neuer Trainer bei Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt. Der 39-Jährige tritt die Nachfolge von Stefan Leitl an, der bei den Schanzern am Samstag nach dem 0:1 gegen den FC St. Pauli entlassen worden war.

Nouri wird bereits am Dienstag beim 1. FC Köln auf der Bank der Schanzer sitzen, wie der Klub am Montag mitteilte. Er hatte von September 2016 bis Oktober 2017 Erstligist Werder Bremen trainiert, war dort aber nach 13 Bundesligaspielen ohne Sieg entlassen worden. Seitdem war Nouri ohne Job.

"Wir haben in Alexander Nouri einen hoch engagierten Trainer für uns gewinnen können. Nach den Gesprächen sind wir zu 100 Prozent überzeugt, dass er der richtige Mann für uns ist. Alex brennt für diese Aufgabe", sagte FCI-Sportdirektor Angelo Vier.

Nouri meinte, er habe "richtig Bock auf die Aufgabe. Das Team und die Bedingungen hier in Ingolstadt sind hervorragend, nun liegt es an uns, dass wir die Kräfte bündeln und die Mannschaft zurück in die Spur bringen".

Aus bislang sechs Saisonspielen holte der ambitionierte FCI, der 2017 aus der Bundesliga abgestiegen war, nur fünf Zähler. Als mögliche Kandidaten waren auch Uwe Neuhaus, Markus Weinzierl und Jens Keller gehandelt worden.

Zuletzt wurde vermutet, dass Ingolstadt nach der Entlassung von Leitl in Köln wohl vorerst interimsmäßig von Ex-Profi Fabian Gerber betreut wird. Der 38-Jährige war bisher als Individualcoach der Schanzer tätig.