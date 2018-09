Heli Köglberger ist verstorben

Österreichs Fußball trauert um Helmut "Heli" Köglberger. Der ehemalige ÖFB-Teamspieler ist am Sonntag im Alter von 72 Jahren verstorben.

Köglberger stürmte 28 Mal für das österreichische Nationalteam und verbrachte seine fußballerisch besten Jahre beim LASK (Meister 1965) und der Austria (Meister 1969 und 1970). 1968/69 und 1974/75 war er Bundesliga-Torschützenkönig. Vom LASK wurde er anlässlich des hundertjährigen Vereinsjubiläums 2008 zum Spieler des Jahrhunderts gekürt.

Seinen Vater hat das Besatzungskind - aufgewachsen auf einem oberösterreichischen Bauernhof in Sierning - nie kennengelernt. In seiner Jugend verbrachte er die meiste Zeit bei seiner Großmutter und seiner Tante.

Seine Freunde schätzten vor allem seine große Hilfsbereitschaft und seine positive Lebenseinstellung. Gemeinsam mit seinem Sohn Stefan kümmerte er sich beispielsweise um eine Fußballakademie Akacoro in Nairobi, Kenia. Es war ihm stets ein großes Anliegen Kindern aus den "Slums" den weg nach oben zu ebnen.

In einem Interview mit dem "Standard" nach einem Turnier in Orth an der Donau sagte er über das Team aus seiner Akademie: "Wir nehmen auch einige, die nicht so begabt sind. Die, die bei den Müllhalden leben. Buben und Mädchen ... gleiche Rechte für alle. Ob einer ins Kreuzeck trifft oder nicht, ist nebensächlich. Jeder Mensch soll seine Chance bekommen. Ich weiß, wovon ich spreche."

Erst vor vier Wochen ließ er sich trotz seines schlechten Gesundheitszustandes nicht nehmen, bei seinen Akacoro-Kickern - die in Oberösterreich eingeladen worden waren - noch einmal vorbei zuschauen.

red