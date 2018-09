Kovac warnt und stellt Wagner Einsatz in Aussicht

Niko Kovac ist mit der bisherigen Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden

Trainer Niko Kovac vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München hat seine Mannschaft nach dem perfekten Saisonstart vor einem Arroganzanfall gewarnt.

"Ich warne davor, alles zu rosig zu sehen oder zu denken, wir können mit halber Kraft agieren. Wir müssen in jedem Spiel konzentriert zu Werke gehen", sagte der Coach vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg am Dienstag (20:30 Uhr).

"Viele loben uns, aber das darf nicht in die Richtung gehen, dass wir nachlässig werden", betonte Kovac: "Wir werden gejagt von allen!" Er ist sich aber sicher, dass seine Stars gegen den FCA mit aller Macht den achten Pflichtspielsieg einfahren wollen. "Wir werden keinen Millimeter nachlassen", versprach er, etwaige Startrekorde seien dabei allerdings "total uninteressant".

"Im Moment bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden!" 👍



Mit einem Lächeln wünscht Niko #Kovac den anwesenden Journalisten viel Spaß auf der #Wiesn und verlässt das Podium. 😁#FCBayern #MiaSanMia #FCBFCA pic.twitter.com/rP13KmJJfI — FC Bayern München (@FCBayern) 24. September 2018

Dass Gegner Augsburg nach den Fehlgriffen von Fabian Giefer ein Torwartproblem hat, habe er "mitbekommen", ergänzte Kovac: "Er sah unglücklich aus. Wir wollen uns aber auf uns verlassen und nicht auf den gegnerischen Torhüter."

Es gibt kein Bier in Kovacs Haus, es gibt kein Bier ...

Gut möglich, dass Sandro Wagner dabei helfen darf. Der Ex-Nationalspieler, im Münchner Kader der Profi mit der bislang kürzesten Spielzeit (29 Minuten), werde "sicher in den nächsten vier Spielen seine Einsatzmöglichkeiten bekommen. Aber ich will nicht zu viel verraten".

Zum Auftakt des Münchner Oktoberfestes outete sich Kovac als Abstinenzler. Klar, die Maß auf der Wiesn gehöre dazu, "aber würden Sie zu mir (nach Hause) kommen, würden Sie kein Bier bekommen. Ich habe keines daheim".

Die Pressekonferenz zum Nachlesen:

+++ Kovac über Kimmich +++

"Er ist topfit. Es es eine überragende Fitness. Er ist Nationalspieler. Wir müssen eine gesunde Mitte finden. Wenn wir merken, dass er zu müde ist, dann werden wir die Handbremse ziehen."

+++ Kovac über Wagner +++

"Sandro wird in den nächsten vier Partien definitiv seine Chance bekommen. Mehr möchte ich nicht verraten."

+++ Kovac über die EM-Vergabe +++

"Die Türkei ist mit vielen Stadien gut vertreten. Es gab dort mal ein Champions-League-Endspiel."

+++ Kovac über James Rodríguez +++

"James möchte ich loben. Dass, was er in den letzten Spielen gezeigt hat, hat er sehr gut gemacht. Man kann ihn in jeder Lage anspielen. Er findet immer wieder eine Lösung und macht es sehr gut. Er hat ein Gespür für den freien Raum. Er stellt sich in den Dienst der Mannschaft und hat weltweit und hohen Status."

+++ Kovac über Hertha +++

"Augsburg ist unser nächster Gegner. Über die Hertha werde ich am Mittwoch etwas sagen."

+++ Kovac über Verbesserungsbedarf +++

"Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir gut gestartet sind. Ich warne davor, alles zu rosig zu sehen oder zu denken, dass wir mit halber Kraft agieren können. Ich habe das den Spielern gesagt. Viele loben uns zurecht. Wir dürfen aber nicht nachlässig werden. Die Konzentration muss weiterhin oben bleiben. Im Moment bin ich sehr zufrieden. Vielleicht könnten wir noch die vielen Chancen besser nutzen."

+++ Kovac über Langeweile in der Liga +++

"Mir ist klar, dass die anderen das so sehen. Es sind aber noch 30 Spieltage. Es wird Spiele geben, wo wir Punkte lassen. Ich lasse mich von den Kollegen nicht einschläfern. Wir sind ja nicht schuld daran. Wir versuchen unser bestes und die anderen auch. Die Liga ist außer Bayer München sehr ausgeglichen. Alle sind abhängig vom Start. Wenn der nicht gut verläuft, gibt es immer wieder Probleme."

+++ Kovac über Wiesn-Stimmung +++

"Es gibt vieles, was im Hintergrund läuft. Wir werden schon ein zwei Tage finden, an denen wir die Wiesn besuchen werden."

+++ Kovac über Heynckes-Rekord +++

"Das ist uninteressant. Irgendwann geht eine Serie zu Ende. Maßgeblich ist, dass wir gut gestartet sind. Wir wollen bis zur Länderspielpause so weiter machen."

+++ Kovac über Rafinha +++

"Ich habe heute mit dem Arzt gesprochen. Klar würde ich mir wünschen, dass er nach der Länderspielpause wieder eingreifen kann. Es ist sehr wichtig, dass er wieder kommt."

+++ Kovac über Neuer +++

"Er kann spielen. Er hat keine Probleme. Macht regelmäßig seine Übungen. Er springt herum wie eine Katze."