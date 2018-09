Badstuber bleibt wohl zunächst auf der VfB-Bank sitzen

Holger Badstuber droht sein viertel Spiel auf der Ersatzbank

Der frühere Nationalspieler Holger Badstuber wird sich bei Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart wohl weiter gedulden müssen. Auch ein Einsatz von Neuzugang Daniel Didavi bei RB Leipzig ist fraglich.

"Holger ist ein sehr guter Spieler, den wir nicht umsonst behalten haben. Die anderen zwei machen es sehr ordentlich. Der ein oder andere Spieler muss auch auf seine Chance warten, das gilt ja nicht nur für Holger", sagte VfB-Trainer Tayfun Korkut vor dem Auswärtsspiel am Mittwoch (20:30 Uhr) bei RB Leipzig.

Badstuber saß in den vergangenen drei Spielen auf der Ersatzbank. Korkut setzte im Abwehrzentrum stattdessen auf Weltmeister Benjamin Pavard und Timo Baumgartl. "Die Innenverteidiger sind aber nicht das große Thema bei uns. Das ist eine Momentaufnahme", meinte Korkut.

Der VfB hat bisher enttäuscht und nur zwei Punkte aus vier Spielen geholt. "Wir schauen nach vorne. Es ist ein neuer Anlauf. Wir haben zweimal nicht verloren und wollen jetzt den nächsten Schritt machen. Wir wollen die Möglichkeit am Mittwoch nutzen", sagte Korkut.

Bisher habe die Effektivität gefehlt, räumte der VfB-Coach ein. "Aber wir dürfen nicht anfangen, daran zu zweifeln. Wir müssen hartnäckig weiter nach vorne spielen und den Moment auf unsere Seite bekommen."

Didavi-Einsatz fraglich

Weiterhin fehlt dem VfB Daniel Didavi. Der Spielmacher habe am Montag jedoch "kontrolliert die ersten Versuche mit der Mannschaft gemacht", berichtete Korkut: "Das wird sich von Tag zu Tag entwickeln." Didavi plagten zuletzt Achillessehnenbeschwerden.

Die zuletzt angeschlagenen Borna Sosa und Santiago Ascacíbar stehen dagegenvoraussichtlich zur Verfügung. Bei beiden sieht es nach Angaben von Korkut "sehr gut" aus. Verteidiger Sosa hatte an einer Blockade am Rücken gelitten, Mittelfeldspieler Ascacíbar bekam beim 0:0 gegen Fortuna Düsseldorf am vergangenen Freitagabend einen Schlag an die Kniekehle.

Die Schwaben haben aus den ersten vier Spielen in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga nur zwei Punkte geholt und stehen in Leipzig unter Druck. "Zufrieden ist keiner. Das ist Fakt", sagte Korkut.