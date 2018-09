Bayerns James auf Juve-Wunschliste

James Rodríguez soll auf der Wunschliste von Juve-Boss Marotta stehen

Beim FC Bayern München gilt James Rodríguez längst als unverzichtbar. Und obwohl die Münchner angeblich ein Vorkaufsrecht für den Kolumbianer haben, reißen Gerüchte über einen möglichen Abschied vom deutschen Rekordmeister nicht ab.

Nachdem es zuletzt in Spanien hieß, James hätte sich bereits gegen eine Zukunft in München entschieden und peile einen Wechsel zu Paris Saint-Germain an, berichtet das italienische Portal "calciomercato" nun, dass der 27-Jährige auch auf der Wunschliste von Juventus Turin steht.

Demnach ist James einer von drei Spieler, die Juve-Boss Beppe Marotta auf seiner Shortlist hat. Auch Paul Pogba (Manchester United) und Federico Chiesa (AC Florenz) sollen es in das Notizbuch Marottas geschafft haben. Darüber hinaus spielt angeblich auch Leroy Sané in den Plänen des italienischen Rekordmeisters eine Rolle. Viele mehr als Zukunftsmusik ist dies bislang jedoch nicht.

Kauft der FC Bayern um zu verkaufen?

Fakt ist Stand jetzt, dass die Bayern alles tun werden, um den Kolumbianer von einem Verbleib an der Säbener Straße zu überzeugen. Eine Ablösesumme in Höhe von 42 Millionen Euro wäre fällig, um den Mittelfeldspieler, der aktuell nur von Real Madrid ausgeliehen ist, fest zu verpflichten. Ein Preis, der nach den zuletzt gezeigten Leistungen mehr als gerechtfertigt ist. Ob sich die Bayern so ein "Schnäppchen" entgehen lassen würden, ist eher unwahrscheinlich.

Nur wenn James unbedingt aus München weg wollen würde, könnte er den Rekordmeister wohl verlassen. In diesem Zusammenhang wird seit Längerem über ein Szenario berichtet, in dem der FC Bayern den Kolumbianer zunächst von Real verpflichtet und ihn dann gewinnbringend weiterverkauft. Besonders viel deutet auf dieses Modell jedoch nicht hin.