Didier Deschamps ist Welttrainer des Jahres

Didier Deschamps ist Trainer des Jahres

Frankreichs Weltmeistercoach Didier Deschamps ist zum Welttrainer des Jahres 2018 gewählt worden. Der 49-Jährige wurde am Montag bei der FIFA-Gala "The Best" in London ausgezeichnet.

Er setzte sich bei der seit 2010 durchgeführten Wahl gegen Zlatko Dalic, den Nationaltrainer des unterlegenen WM-Finalgegners Kroatien, und Vorjahressieger Zinédine Zidane durch.

"Wir alle wissen, dass wir Trainer ohne unsere Mannschaft nichts sind. Deshalb gebührt ihr ein besonderer Dank", sagte Deschamps: "Außerdem möchte ich meinem Präsidenten danken, dass er mir das Vertrauen geschenkt hat."

Jürgen Klopp, Teammanager des Champions-League-Finalisten FC Liverpool, hatte zu den zehn Kandidaten der Vorauswahl gehört. Deutsche Gewinner der Auszeichnung waren 2014 nach dem WM-Sieg Bundestrainer Joachim Löw und 2013 Jupp Heynckes, der mit Bayern München das Triple gewonnen hatte.