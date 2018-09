Weltfußballer-Wahl: Löw und Neuer nicht einer Meinung

Joachim Löw und Manuel Neuer durften ihre Stimme abgeben

Bundestrainer Joachim Löw hat bei der Wahl des Weltfußballers des Jahres für den späteren Sieger Luka Modric gestimmt. Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer gab seine Stimme jedoch an einen anderen Spieler.

Wie aus der von der FIFA veröffentlichten Liste hervorgeht, sah Löw den kroatischen Vize-Weltmeister vor dem Franzosen Kylian Mbappé und dem Belgier Eden Hazard. Nationalmannschafts-Kapitän Manuel Neuer vergab derweil fünf Punkte an Hazard, drei an Modric und einen an Weltmeister Raphael Varane.

Modric hatte mit 29,05 Prozent der Stimmen letztlich deutlich vor dem portugiesischen Superstar Cristiano Ronaldo (19,08) und dem Ägypter Mohamed Salah (11,23) gesiegt und war deshalb am Montagabend in London erstmals mit der höchsten individuellen Auszeichnung im Profifußball geehrt worden.

Deutsche hatten in diesem Jahr erwartungsgemäß nicht zu den zehn Spielern der Vorauswahl der FIFA gehört. Löw hatte in der Vergangenheit oft für seine eigenen Spieler gestimmt.