Hackentrick missglückt: Bayern gibt bei Boateng Entwarnung

Jérôme Boateng wird für das Spiel gegen Augsburg zur Verfügung stehen

Abwehrspieler Jérôme Boateng ist unter Trainer Niko Kovac vom Fußball-Bundesligisten Bayern München eine wichtige Säule im Team. Im Training am Montag hat sich der Nationalspieler allerdings verletzt. Doch der FC Bayern hat bereits Entwarnung geben können.

"Er ist ein bisschen umgeknickt", wird Niko Kovac von der "Bild" zitiert. Im Trainingsspiel hatte sich Innenverteidiger Jérôme Boateng an einem Hackentrick gegen Stürmer Robert Lewandowski versucht. Beim Aufkommen knickte Boateng jedoch mit dem rechten Fuß weg.

Daraufhin wurde der 30-Jährige kurz behandelt. Das Training konnte er nicht fortsetzen, sondern musste vorzeitig zurück in die Kabine gehen.

Kovac konnte nach der Einheit Entwarnung geben. "Ich habe mit Jérôme gesprochen, es ist alles soweit okay. Der Einsatz gegen Augsburg ist kein Problem."

Der FC Bayern tritt am Dienstagabend im Heimspiel gegen die Fuggerstädter an (20:30 Uhr). In der laufenden Saison hat Boateng für den Rekordmeister drei Bundesliga-Spiele bestritten.