Klopp über BVB-Reservist Götze: "... dann rufe ich ihn an"

Jürgen Klopp hat sich zu einem möglichen Götze-Wechsel nach Liverpool geäußert

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat ausweichend auf die Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Mario Götze vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund an die Merseyside reagiert.

Auf der abschließenden Pressekonferenz vor dem League-Cup-Spiel am Mittwoch gegen den FC Chelsea wurde Jürgen Klopp direkt auf ein mögliches Engagement von Mario Götze beim FC Liverpool und dessen aktuelle Situation in Dortmund angesprochen.

Der Ex-BVB-Trainer reagierte ausweichend. "Das ist absolut kein Thema, über das ich auf einer Pressekonferenz in England vor einem Spiel gegen den FC Chelsea äußern werde", wiegelte Klopp die Frage ab. "Wenn ich Mario etwas sagen will, dann rufe ich ihn an", ergänzte der Liverpool-Coach.

Dass Mario Götze in den letzten Tagen wieder mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht wurde, hat der Mittelfeldspieler seinem ehemaligen Teamkollegen Kevin Großkreutz zu verdanken. Der Profi des KFC Uerdingen hatte Götze zu einem Abschied aus Dortmund geraten und gemeint, die Reds seien ein passender Abnehmer.