Hrubesch nominiert 22 Spielerinnen für Österreich-Partie

Lena Petermann kehrt zurück in die Nationalmannschaft

Für das erste Länderspiel nach der erfolgreichen Qualifikation für die WM 2019 kehren Lena Petermann (1. FFC Turbine Potsdam) und Babett Peter (VfL Wolfsburg) in das Aufgebot der Frauenfußball-Nationalmannschaft zurück. Insgesamt berief Noch-Bundestrainer Horst Hrubesch für die Partie am 6. Oktober in Essen gegen Österreich 22 Spielerinnen.

Neben Petermann und Peter, die beide zuletzt verletzt waren, ist auch Giulia Gwinn (SC Freiburg) wieder dabei, die im Sommer bei der U20-WM im Einsatz war. Weiterhin fehlen werden Melanie Leupolz und Lena Goeßling (VfL Wolfsburg) sowie Spielführerin Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon), Hasret Kayikci (SC Freiburg), Tabea Kemme (Arsenal London), Laura Benkarth (Bayern München) und Anna Blässe (VfL Wolfsburg).

"Für uns beginnt ab jetzt die Vorbereitung auf die WM", sagte Hrubesch, der vor der Endrunde in Frankreich von Martina Voss-Tecklenburg abgelöst werden wird: "Dabei wollen wir die guten Ansätze, die wir in den vergangenen Spielen gezeigt haben, weiterentwickeln und konzentriert arbeiten, um einiges zu optimieren und Abläufe zu automatisieren."

Das deutsche Aufgebot gegen Österreich:

Tor: Merle Frohms (SC Freiburg), Lisa Schmitz (Turbine Potsdam), Almuth Schult (VfL Wolfsburg)

Abwehr: Kristin Demann, Leonie Maier, Verena Schweers (alle Bayern München), Sara Doorsoun, Babett Peter (beide VfL Wolfsburg), Johanna Elsig, Felicitas Rauch (beide Turbine Potsdam), Maximiliane Rall (TSG Hoffenheim), Carolin Simon (Olympique Lyon)

Mittelfeld: Sara Däbritz, Lina Magull (beide Bayern München), Linda Dallmann, Turid Knaak (beide SGS Essen), Giulia Gwinn (SC Freiburg), Svenja Huth (Turbine Potsdam)

Sturm: Lena Petermann (Turbine Potsdam), Alexandra Popp (VfL Wolfsburg), Nicole Rolser (Bayern München), Lea Schüller (SGS Essen)