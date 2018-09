Funkel setzt gegen Bayer auf das Fortuna-"Kollektiv"

Funkel stellt die Geschlossenheit in den Vordergrund

Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf will am Mittwoch auch Europa-League-Starter Bayer Leverkusen die Stirn bieten und dabei die mannschaftliche Geschlossenheit in die Waagschale werfen.

"Wir sind als Kollektiv stark und können als geschlossenes Team jeder Mannschaft Paroli bieten. Das wissen wir alle, dass es nur gemeinsam geht", sagte Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel am Dienstag auf der Pressekonferenz.

Der Traditionsklub war in den letzten drei Bundesliga-Spielen ungeschlagen geblieben: "Die letzten Leistungen gegen starke Teams sind das Ergebnis und die Belohnung unserer harten Arbeit. Auch Mittwochabend müssen wir wieder von der ersten Sekunde hellwach sein."

Der Werksklub aus Leverkusen hatte seine Negativserie von drei Auftaktpleiten in der Fußball-Bundesliga durch das 1:0 gegen den FSV Mainz 05 am vergangenen Sonntag beendet. Funkel sieht sein Team aber nicht als chancenlos im Derby an: "Wir haben sicherlich Selbstvertrauen getankt, weil wir gesehen haben, was möglich ist, wenn alle alles geben."