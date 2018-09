Joachim Löw schließt Premier-League-Wechsel nicht aus

Der Vertrag von Joachim Löw beim DFB läuft bis 2022

Immer wieder wird Fußball-Bundestrainer Joachim Löw mit einem Engagement als Vereinstrainer in Verbindung gebracht. Nun schließt der 58-Jährige offenbar selbst einen Wechsel in die Premier League nicht aus.

"Die Premier League ist natürlich immer interessant. Es ist eine sehr gute Liga. Wir werden sehen", sagte Löw am Rande der Weltfußballer-Wahl in London: "Ich kann im Moment nicht sagen, was in zwei Jahren sein wird."

Erst kurz vor der WM in Russland hatte der DFB den Vertrag von Löw bis 2022 verlängert. Trotz der historischen WM-Pleite entschied sich der 58-Jährige dazu, weiterhin als Bundestrainer zu arbeiten.

"Ich bin derzeit für die deutsche Nationalmannschaft zuständig. Das motiviert mich und macht mir sehr viel Spaß", betonte Löw, schränkte aber ein: "In zwei Jahren sehen wir weiter."

Der Weltmeistertrainer von 2014 soll bereits bei den Topklubs FC Bayern München, dem FC Arsenal, Paris-Saint Germain und Real Madrid auf dem Zettel gestanden haben. Als Vereinstrainer war Löw, seit 2006 Bundestrainer, zuletzt in der Saison 2003/04 aktiv. Damals betreute er Österreichs Bundesligisten Austria Wien.