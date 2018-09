Herrlich kündigt Rotation für Düsseldorf-Spiel an

Heiko Herrlich und die Werkself stehen im Rheinderby unter Druck

Trainer Heiko Herrlich vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen wird nach zwei Pflichtspielsiegen in Folge innerhalb der letzten sechs Tage frische Spieler aufbieten.

"Wie auch in den vergangenen Spielen haben wir vor, auf der ein oder anderen Position zu rotieren. Wir müssen schauen, dass die Achse stabil bleibt, werden aber auch frische Spieler bringen", kündigte der Coach auf der Pressekonferenz vor dem Derby am Mittwoch bei Aufsteiger Fortuna Düsseldorf an.

Zuletzt war der Werksklub durch das Europa-League-Spiel bei Ludogorez Rasgrad (3:2) am vergangenen Donnerstag und das Bundesliga-Heimspiel am vergangenen Sonntag gegen den FSV Mainz 05 (1:0) physisch stark belastet. Man könne trotzdem personell aus dem Vollen schöpfen, so Herrlich.

"Unser Anspruch muss es sein, diesen Drei-Tages-Rhythmus wegzustecken, auch wenn es hart ist", äußerte der Coach, "nach Rasgrad haben wir das gut geschafft, auch jetzt hatten wir drei Tage, um uns zu erholen. Entscheidend ist die richtige Einstellung."

Das Ziel seien drei Punkte beim Nachbarn, um "nach diesem Spieltag in der Tabelle vor der Fortuna zu stehen", betonte der Bayer-Coach.