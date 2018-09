FC Bayern steigt in Poker um BVB-Flirt de Jong ein

Der Vertrag von Frenkie de Jong bei Ajax läuft noch bis 2022

Hinter Mittelfeld-Juwel Frenkie de Jong von Ajax Amsterdam ist Medienberichten zufolge mittlerweile halb Europa her. Nun mischt offenbar auch der Fußball-Bundesligist FC Bayern München im Werben um den BVB-Flirt mit.

Das berichtet die niederländische Tageszeitung "De Telegraaf". Demnach haben die Münchener ein konkretes Interesse an dem 21-jährigen Holländer. Doch die Bayern reihen sich damit nur in einen illustren Bewerberkreis ein.

Angeblich buhlen Borussia Dortmund, der FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester City, Tottenham Hotspur und die AS Roma schon länger um die Dienste von Mittelfeldspieler de Jong, der Anfang September sein Debüt in der Elftal feierte.

Laut dem Bericht steigen nun zwei weitere europäische Schwergewichte in den Poker um de Jong ein: Real Madrid und Manchester United. Gerade das Interesse der Königlichen scheint ernst zu sein. Angeblich bereitet Real ein Angebot in Höhe von 80 Millionen Euro vor. In Madrid soll der Youngster früher oder später Weltfußballer Luka Modric beerben.

Berater will Interesse "weder bestätigen, noch dementieren"

De Jongs Berater Ali Dursun wollte sich nicht zu der Real-Offerte äußern, ließ mit seiner Aussage aber Raum für Spekulationen: "Das kann ich weder bestätigen, noch dementieren. Dazu muss man Herrn Overmars (Ajax-Sportdirektor; Anm. d. Red.) fragen. Ich leite alle Vereine, die sich melden, an ihn weiter."

Im Ajax-Trikot glänzte der zentrale Mittelfeldspieler in den vergangenen Monaten als kluger Umschaltspieler mit Blick für den tödlichen Pass. Kein Wunder, dass der niederländische Rekordmeister den Vertrag des Youngsters im letzten Winter vorsorglich bis 2022 verlängert hat.